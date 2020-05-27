Buse Terim'den öncesi ve sonrası fotoğrafı (Sağlığı ya da rolü için kilo alan veya veren ünlü isimler)

BUSE TERİM

Bir dönem fazla kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Buse Terim'in eski halinden eser kalmadı. 'Fasting' olarak adlandırılan aralıklı oruç sistemiyle 25 kilogram veren Buse Terim 1.9 milyon takipçili Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Zayıflığı ile dikkat çeken Terim paylaşımına, "Bu da kendime ve beni takip edip ilham alan tüm kadınlara öncesi ve sonrası olsun" mesajını yazdı.

Terim "Azim, hırs, istek, çalışmak, ter dökmek ve sağlıklı yaşamak. Hiç bırakmadığım yolculuğun uzun meyvesi. Siz istedikten sonra her şey olur" dedi.