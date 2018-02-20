Büşra Develi Cihangir'den taşındı (Ünlüler ve oturdukları semtler)
Büşra Develi, Cihangir’den Galata’da deniz manzaralı bir eve taşındı. Peki, Türkiye'nin diğer ünlü isimleri nerelerde oturuyor, en çok hangi ülke, şehir ve semtleri tercih ediyor. İşte ünlülerin oturdukları yerler ve evleri...
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1Üç yıldır birlikte olan oyuncu çift Burak Deniz ile Büşra Develi, geçen ay ilişkilerine son vermişti. Ayrıldıktan sonra ilk hamle Büşra Develi’den geldi. 25 yaşındaki oyuncu, Bizim Hikaye dizisinde rol alan Burak Deniz’le karşılaşmamak için Cihangir’den ayrılma kararı aldı. Develi yeni evini Galata’da buldu. Oyuncu tarihi Boğaz manzaralı evin kirası için ise 5 bin TL’yi gözden çıkardı.
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2Şehir hayatından sıkılan ünlü isimlerin son dönemde kendilerini İstanbul'da doğaya vurması pek moda oldu. Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli de bu modaya uydu. İynemli, İçerde dizisinde birlikte rol aldığı kankası Çağatay Ulusoy gibi, yeni evi için tercihini ormanlarla çevrili Zekeriyaköy'den yana kullandı.
KİRALADIĞI EVE 150 BİN TL HARCADI!
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; yaklaşık 2.5 ay önce aylık 10 bin liraya kiraladığı evinin içini gönlüne göre dekore ettirmek isteyen İynemli, dekorasyon için yaklaşık 150 bin lira harcadı.
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SEZEN AKSUKanlıca'da oturan Sezen Aksu'nun Balat'tan tarihi bir ev satın aldığı iddia edildi.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Tarihi mekanlara ve eşyalara tutkusuyla bilinen Aksu, bayramdan sonra evin restorasyonunu yaptıracak.
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TUBA BÜYÜKÜSTÜNKadıköy Caddebostan’da yaşayan Tuba Büyüküstün, Anadolu Yakası’ndan kopamadı.
İşletmeci Umut Evirgen ile mutlu bir birlikteliği olan Büyüküstün, yine aynı muhitten kendisine 4+1 daire kiraladı. Akşam Life'da yer alan habere göre; ikiz çocukları Toprak ve Maya’yla birlikte yaşayan güzel oyuncu, yeni evi için aylık 5 bin TL kira veriyor.
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Trabzonspor'un milli forveti Burak Yılmaz, Acarkent'te villa satın aldı. Kral lakaplı golcü futbolcu, yılbaşında aldığı müstakil evin içini yaptırdı.
SİNEMA SALONU DA VAR
Yaklaşık 1.000 metrekare olan evin dört oturma odası, altı yatak odası, bir sinema odası, bir Playstation odası, yedi tane banyo- buhar-saunası bulunuyor. Yılmaz, yeni evine içine çocukları için de özel bir oyun odası yaptırdı. Hiçbir masraftan kaçınmayan milli futbolcu, evin içini sanat eserleri ile donattı.
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6Okan Bayülgen, evinin fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.
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Evdeki vintage dekorasyon dikkat çekerken, paylaşımların altına gelen yorumlar genellikle Okan Bayülgen'in evinin çok beğenildiği yönünde oldu.
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8En dikkat çeken detaylardan biri de Okan Bayülgen'in paylaştığı bu küvet oldu.
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9Ancak 54 yaşındaki sanatçının paylaşımlarının altına "OkanBayülgen’inEvi-NoFilter" yazması dikkat çekti.
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10İşte Bayülgen'in evindek kareler...
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ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL
Çukur dizisinin ‘Vartolu’su olarak son dönemde yıldızı parlayan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’dan ev satın aldı.
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Böylece Köstendil’in, nişanlısı Cansu Tosun ile bir ayağı Amsterdam’da olacak. Cansu Tosun da Almanya’da yaşayan ailesini daha sık görebilecek.
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Kentteki 1 oda 1 salon evlerin fiyatları 250-600 bin euro (1 milyon 350 bin-3 milyon 200 bin lira) arasında değişiyor.
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ERDAL ÖZYAĞCILARÜnlü isimlerin kimi zaman doğayla iç içe yaşamayı tercih etmesi nedeniyle çiftlik evleri ve dağ evleri aldığı biliniyor. Sözcü'nün haberine göre; Erdal Özyağcılar’ın da herkesten gizlediği evi ortaya çıktı.
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1770 yaşındaki usta oyuncunun Sarıyer’de bir köydeki yamacın tepesinde evi olduğu bilgisine ulaşıldı. Köy sakinleri Özyağcılar’ın, uzun zamandır eve uğramadığını ve sadece bir, iki kez usta oyuncuyu gördüklerini belirtti.
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SELÇUK YÖNTEMOyuncu ve sunucu Selçuk Yöntem'in dünyaca ünlü tasarımcı Philippe Starck’ın imzasını taşıyan projeden ev satın aldığı iddia edildi.
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19Boğaz manzaralı 212 metrekarelik daireye 2 milyon dolar (Yaklaşık 9 milyon TL) ödeyen Yöntem'in, yeni evine birkaç ay içinde taşınacağı öne sürüldü.
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ELÇİN SANGU
Ünlü oyuncu Elçin Sangu, 15 milyon lira değerinde, Boğaz manzaralı, 400 metrekarelik lüks bir ev satın aldı.
Elçin Sangu, kazancını lüks bir eve yatırdı. 32 yaşındaki oyuncu, Boğaz manzaralı 400 metrekarelik bir ev aldı. Sabah'ın haberine göre; Sangu, Ortaköy'deki bir siteden aldığı İtalyan tasarımcı imzası taşıyan ev için ,15 milyon lira ödedi.
Fotoğraf: Arşiv
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DEMET EVGAR
Avlu dizisinin Deniz Demir'i Demet Evgar, aradığı evi Sariyer'de buldu. Sabah'ın haberine göre; Evgar, aylık 18 bin lira bir ev kiraladı.
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MURAT YILDIRIM VE İMANE ELBANİ
Kim Milyoner Olmak İster'i sunan ve oynadığı dizilerle Orta Doğu ülkelerinde büyük hayran kitlesine sahip olan Murat Yıldırım, Arap hayranları Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’ndeki evini öğrenince, taşınmak zorunda kaldı. Oyuncu, sevenlerinin sürekli evinin önüne gelmesi üzerine, adres değiştirip Acarkent’e taşındı.
Yıldırım, iki yıl önce evlendiği Faslı eşi Imane Elbani’yle beş katlı ve 1000 metrekarelik ultra lüks villada oturmaya başladı. Çift, 4 milyon dolar (yaklaşık 16 milyon 206 bin 400 TL) ödediği villayı, taşınmadan önce tadilata soktu. Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Yıldırım, evine özel olarak sauna, buhar odası, spor salonu ve sinema odası yaptırdı.
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ÇAĞATAY ULUSOYŞehrin karmaşasından bunalan Çağatay Ulusoy da kendini doğaya attı. Yakışıklı oyuncu Zekeriyaköy’den 16 bin TL’ye 4 katlı lüks bir villa kiraladı.
İstinye’de oturan 27 yaşındaki oyuncu, Hazal Kaya, Derya Tuna, Tan Sağtürk, Emel Sayın ve Özcan Deniz gibi ünlülerinde yaşam sürdüğü Zekeriyaköy’e taşındı.
Şehir kargaşasından uzaklaşıp doğayla iç içe olmak isteyen oyuncu, Cansit Villaları’ndan kendisine lüks bir villa kiraladı. Havuzlu 4 katlı olup 600 metre kare büyüklüğündeki ev için yakışıklı oyuncu, aylık 16 bin TL kira ödeyecek.
Ulusoy’un bu evi tercih etmesindeki nedenin de villanın önünde ormana bakan iki dönüm arazisinin olması…
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BENSU SORAL
Bensu Soral, 20 milyon TL’lik yalı baktığı haberleri hatırlatılınca “Öyle bir şey yok. Ev bakıyoruz ama denildiği gibi yalı değil. Bizim için apartmanda daire bile olur” dedi.
İşte diğer ünlülerin yaşadıkları semtler...
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KIVANÇ TATLITUĞ19 Şubat 2016'da stil danışmanı Başak Dizer ile dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ, Ulus'taki bekar evine veda etmiş ve Demet Akbağ'ın Bebek Ayşe Sultan Korusu'ndaki evini kiralamıştı. Boğaz manzaralı evi, nikah öncesi, iki ay süren bir tadilatla zevklerine ve ihtiyaçlarına göre dayayıp döşeyen çift adres değiştirdi. Bülent Cankurt, ünlü çiftin Bebek'ten Kemerburgaz'a taşındığını yazdı. Buna göre; Tatlıtuğ çifti aradıkları evi Kemer Country'de buldu. Ünlü çift; iki köpeği, bir kedisi ve kuşlarıyla rahat yaşamak için orman içindeki Kütük Evler'den birini kiraladı.
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SILAİstanbul Galata’da beğendiği iki oda bir salon eve sığamayan Sıla, yandaki daireyi de alıp, 4.5 milyon TL’yi gözden çıkardı!
Geçtiğimiz yaz turnede olduğu sırada Kadıköy’deki konutuna hırsız giren Sıla, taşınma kararı aldı. Bir süredir arayışlara devam eden şarkıcı, tercihini Galata’dan yana kullandı. Galata Kulesi manzaralı evleri inceleyen Sıla, ünlü yönetmen Ferzan Özpetek’in de oturduğu bir apartmanda karar kıldı.
Arka cephesi denize bakan, iki oda ve bir salondan oluşan daire için ev sahibiyle anlaşan şarkıcı, eşyalarının buraya sığmaması üzerine, yandaki daireyi de aldı. Çözümü iki evi birleştirmekte bulan Sıla’nın toplam 4.5 milyon TL ödeyeceği iddia edildi. Şarkıcının iç mimarlarla görüşmeye başladığı da konuşuluyor.
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ALİ SUNAL
Nazlı Kurbanzade bir süre önce aile arasında nişanlanan ve evlilik hazırlığı yapan Ali Sunal kesenin ağzını açtı. Sunal düğün sonrası oturacakları Kadıköy Fenerbahçe'deki lüks daire için 5 milyon lira ödedi.
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ÖZCAN DENİZ
Sevgilisi Feyza Aktan ile evlilik hazırlığında olan
İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz eşi ve bebeği ile yaşamak için paraya kıyıp Zekeriyaköy'deki bir projeden yan yana iki villa alıp birleştirdi.
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29Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Özcan Deniz, her biri 400 metrekare büyüklüğünde olan iki villayı toplamda 5 milyon lira ödedi.
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ARDA TURAN
Başakşehir'de top koşturan Arda Turan, sevgilisi Aslıhan Doğan’ın ailesiyle oturduğu Çubuklu’daki siteden üç katlı villa kiraladı. Aylık kirası 20 bin TL olan 3 katlı evin dekorasyon işlerini ise Aslıhan Doğan’a bıraktı. Geçtiğimiz günlerde mobilyacılar çarşısına giden çift, iki saat boyunca mağazaları gezerek eşya baktı. Ünlü futbolcu, sevgilisinin beğendiği koltuk ve yatak odası takımını satın aldı. Turan’ın komşuları arasında Şahan Gökbakar, Türkan Şoray, Mustafa Sandal, Engin Altan Düzyatan ve Mustafa Ceceli de var.
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MURAT BOZ VE ASLI ENVER
Son model aracına yaklaşık 1 milyon TL ödeyen Murat Boz, kazandığı paray�� yatırıma dönüştürmeye devam ediyor. Önceki akşam Levent’te görüntülenen Boz’un aracının köşesinde yer alan ‘Levent Loft’ yazılı kapı giriş kartı dikkat çekti. Öğrenilen bilgiye göre Murat Boz, Levent Loft’tan yaklaşık değeri 4 milyon TL değerinde ev satın aldı. Boz, tek başına katıldığı bir galada sevgilisi Aslı Enver’in ‘İstanbullu Gelin’ setinde olduğu için kendisine eşlik edemeğini söyleyerek “Onu çok seviyorum. Dizi nedeniyle ayrı kalıyoruz. Evi otel gibi kullanıyor” demişti. Ünlü çift, geçtiğimiz yaz yaşadıkları kısa ayrılık sonrası da Yeniköy’de oturdukları villadan taşınmıştı.
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BENGÜ
Bengü sevgilisi Selim Selimoğlu ile oturduğu Beykoz-Acarkent’teki villasının kapısını Hello Fashion Homes dergisine açtı.
Havuzlu, bahçeli villanın dekorasyonu için İç Mimar Engin Özmen ile çalışan Bengü, “Villayı görür görmez ‘İşte hayalimdeki ev’ dedim. En çok vakit geçirdiğim yer sıcak, ferah, romantizm kokulu yatak odam" dedi.
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3338 yaşındaki Bengü, "Duvarları değerli tablolarla doldurdum. Sanatı seviyorum. Selim de dekorasyon konusundaki tarzımı beğeniyor” ifadelerini kullandı.
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OĞULCAN ENGİNKısa bir süre önce oyuncu Bestemsu Özdemir ile adı aşk dedikodularına karışan, Oğulcan Engin'in, Şişli-Esentepe'de bulunan lüks bir rezidanstan, loft daire aldığı ortaya çıktı. Yeni evine taşınan Oğulcan'ın yuvası 2+1 ve yaklaşık 250 metrekare...
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ENGİN ALTAN DÜZYATAN
Beykoz Çubuklu Vadi Evleri'nde oturan Engin Altan Düzyatan, Şahan Gökbakar ile komşu olmaları hakkında konuştu: Şahan ile komşuluğumuz Yeşilçam filmlerindeki gibi. Sağ olsun Şahan ile çocukluğumdaki komşuluk ilişkilerimi hatırlıyorum. Komşum geçenlerde kendi elleriyle yaptığı çok güzel çöreklerden getirdi. Ben de 60'a yakın balık yakalamıştım, tabağı boş göndermeyip tuttuğum balıklardan koydum.
38 yaşındaki oyuncunun komşuluk sözleri, ünlülerin oturduğu semtleri akıllara getirdi. İşte sizin de komşu olabileceğiniz ünlülerin semtleri...
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MELİSA ASLI PAMUKETİLER
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FAHRİYE EVCEN - BURAK ÖZÇİVİTFahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit 29 Haziran'daki düğünlerinden önce İstinye'de bir dairede oturuyordu. Bu ev Fahriye Evcen'e aitti. Çift, Beykoz Acarkent'ten 4 katlı, bahçeli ve havuzlu bir villa kiraladı.
İkili aylık 15 bin TL ödeyecekleri lüks villa için mobilya siparişlerini de verdi.
Evcen'in yakın çevresine, Burak beğendiğim evi sürpriz yaparak kiraladı" dediği öne sürüldü.
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AJDA PEKKAN
ARNAVUTKÖY
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BEYAZIT ÖZTÜRKBEBEK- AYAZAĞA
Beyazıt Öztürk, Bebek’teki evinden taşındı. Gürültüden ve trafikten bunalan şovmen, Ayazağa’da ormanla çevrili bir alan içinde yer alan projeden 2.5 milyon TL’ye ev aldı.
İki yıl önce yurt dışına kaçan Can Ateş’in Bebek’teki evini satın alan Beyazıt Öztürk, şehir hayatı ve trafikten sıkıldı. Gözlerden uzak olmak isteyen şovmenin bir süre önce Ayazağa’da etrafı ormanla çevrili alan içinde bulunan bir projeden daire satın aldığı öğrenildi.
Magazin basını ve ünlü simaların buluşma noktası olan Bebek’in keşmekeşinden sıkıldığı için böyle bir karar aldığı konuşulan şovmen, bir süre önce yeni evine taşındı. Doğayla iç içe ve gözlerden uzak bir hayat sürmek isteyen Öztürk’ün eve 2.5 milyon TL ödediği iddia edildi.
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AYŞE ÖZYILMAZELNİŞANTAŞI
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CANER ERKİN-ŞÜKRAN OVALI
BAĞDAT CADDESİ
Caner Erkin-Şükran Ovalı çifti, yeni evlerini Anadolu Yakası'ndan seçti. Çift Baltalimanı'ndaki evlerinde uyurken, hırsızın kapıyı zorlaması üzerine yeni bir ev arayışına girmişti.
Sabah'ın haberine göre;daha güvenli bir ev için Beşiktaşlı futbolcu Erkin, Bağdat Caddesi'nin tek lüks rezidansında bir penthouse kiraladı.
Lüks sitesinin 44'üncü katındaki penthouse'lardan birini kiralayan Caner Erkin, yeni yuvaları için aylık yaklaşık 12 bin dolar (yaklaşık 45 bin TL) kira ödeyecek.
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ZERRİN TEKİNDORULUS
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EZGİ MOLANİŞANTAŞI
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KENAN İMİZALIOĞLU - SİNEM KOBALEMİRGAN
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BURCU ESMERSOY
EMİRGAN
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AYŞEGÜL ALDİNÇCİHANGİR
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BERNA LAÇİNKANDİLLİ
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BEGÜM BİRGÖRENBEBEK
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DİLEK HANİFRUMELİHİSARI
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ŞENAY GÜRLERKANLICA
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EBRU CÜNDÜBEYOĞLUKURTKÖY
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ZUHAL OLCAYALTUNİZADE
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ENGİN ALTAN DÜZYATAN VE NESLİHAN ALKOÇLAR
Engin Altan Düzyatan, eşi Neslihan Alkoçlar ve oğlu Emir ile aylık 15 bin TL ödedikleri Beykoz Çubuklu Vadi Evleri'nden villa satın aldı. Ünlü oyuncu eve 2,5 milyon dolar ödedi.
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RÜŞTÜ REÇBEREski futbolcu Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber, Beykoz’dan 10 milyon TL’ye aldıkları havuzlu, bahçeli, 4 katlı villalarına taşındı.
Evinin dekorasyonuyla kendisi ilgilenen Işıl Reçber, yeni dekorasyon da yaptırdı. Rüştü Reçber eşinin evde her istediği değişikliği yaptırdı, lüks eşyalar için de kesenin ağzını açtı.
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55Ev için 800 bin TL harcayan Işıl Reçber'in birkaç gün önce de Zorlu’daki ünlü bir mağazadan aldığı yemek takımına 30 bin TL ödediği iddia edildi.
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GÖKÇE BAHADIR
Gökçe Bahadır, dizi ve reklam filmlerinden kazandıklarını gayrimenkule yatırdı. 35 yaşındaki oyuncu, Suadiye’de deniz manzaralı 4+1 bir ev satın aldı.
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DİDEM SOYDAN
Uzun süredir Amerika'da yaşayan model Didem Soydan, bir süre önce Can Bonomo'dan ayrılmıştı.
Fotoğrafçı Erdi Erdoğan ile yeni sevgilisiyle yeni bir aşka yelken açan Soydan, İstanbul Cihangir'de yeni bir eve çıktı. Soydan'ın yeni evinde sevgilisiyle birlikte yaşayacağı öne sürüldü.
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GÜLŞEN
Oğulları Azur Benan’ı kucaklarına alan Gülşen-Ozan Çolakoğlu çifti, Rumelihisarı’na taşındı. Üç katlı bir villa tercih eden ailenin, aylık 13 bin euro (yaklaşık 60 bin lira) kira ödeyeceği iddia edildi.
Çift yakın çevresine büyüyen aileleri için daha rahat edecekleri bir eve taşınmayı tercih ettiklerini söyledi. İlk kez annelik heyecanı yaşayan Gülşen'i, doğum yaptığı hastanede dostları yalnız bırakmamıştı. Demet Akalın, Mustafa Ceceli, Ziynet Sali, Funda Arar ve Demet Şener’in ziyaretiyle mutlu olan şarkıcı ve bebeğine birçok hediye verilmişti.
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TARKANTarkan geçtiğimiz ay evlendiği Pınar Dilek’le Kemerburgaz’da satın aldığı daireye yerleşti. Milliyet'in haberine göre; Megastar'ın Köln’deki düğünden önce satın aldığı dairenin mobilyaları ise Pınar Dilek seçti. Tarabya’daki villasının yanı sıra Riva’da çiftliği olduğu bilinen Megastar, Selenium Country’den 1 milyon dolara lüks bir daire aldı.
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AYŞE TOLGA
ÇEKMEKÖY
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HALE SOYGAZİAYASPAŞA
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AYÇA VARLIERGÖKSU
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ARDA TURANİspanya’nın Barcelona takımında oynayan Arda Turan, Bahçeköy Saklı Koru Evleri’nde bir villa satın aldı. Daha önce aynı sitede oturan Ajda Pekkan, Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül ve Beyazıt Öztürk evlerini satışa çıkarmıştı.
Sitedeki evlerin ortalama fiyatı 5.5 milyon dolar (15 milyon 500 bin TL)
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NEBAHAT ÇEHREETİLER
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ŞEYDA COŞKUNKURUÇEŞME
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FERHAT GÖÇER
Ferhat Göçer, yatırım amacıyla Etiler’de 2 milyon dolar (yaklaşık 7,5 milyon TL) değerinde müstakil bir ev satın aldı.
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ŞAHAN GÖKBAKARBeykoz Çubuklu Vadi Evleri