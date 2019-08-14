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Büşra Develi'den sevgilisiyle ilk poz (Instagram'da ünlüler 14 Ağustos 2019)

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...

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    BÜŞRA DEVELİ

    Oyuncu meslektaşı Burak Deniz'den ayrılan Büşra Develi, sevgilisi Cem Aktay ile ilk kez fotoğraf paylaştı.
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    İLAYDA ALİŞAN
  • 3

    ALİNA BOZ
  • 4

    OGEDAY GİRİŞKEN
  • 5

    ESRA BİLGİÇ
  • 6

    DAMLA CAN
  • 7

    LEYLA LYDİA TUĞUTLU
  • 8

    DENİZCAN AKTAŞ
  • 9

    DUA LIPA
  • 10

    ALMEDA ABAZİ
  • 11

    KYLIE JENNER
  • 12

    TUVANA TÜRKAY
  • 13

    ANIL ALTAN
  • 14

    ENİS ARIKAN
  • 15

    TOLGAHAN SAYIŞMAN
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