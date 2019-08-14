Büşra Develi'den sevgilisiyle ilk poz (Instagram'da ünlüler 14 Ağustos 2019)
Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
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1BÜŞRA DEVELİ
Oyuncu meslektaşı Burak Deniz'den ayrılan Büşra Develi, sevgilisi Cem Aktay ile ilk kez fotoğraf paylaştı.
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2İLAYDA ALİŞAN
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3ALİNA BOZ
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4OGEDAY GİRİŞKEN
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5ESRA BİLGİÇ
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6DAMLA CAN
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7LEYLA LYDİA TUĞUTLU
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8DENİZCAN AKTAŞ
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9DUA LIPA
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10ALMEDA ABAZİ
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11KYLIE JENNER
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12TUVANA TÜRKAY
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13ANIL ALTAN
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14ENİS ARIKAN
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15TOLGAHAN SAYIŞMAN