Büşra Pekin dünyayı eve sığdırdı (2020'de seyahat)
Oyuncu Büşra Pekin corona virüs nedeniyle uygulanan karantina günlerinde sosyal medya hesabından eğlenceli paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Pekin son olarak 2020 seyahat şekli videosu ile dikkatleri üzerine çekti.
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18.04.2020 - 15:45
Daha önce tencere tava ile spor yapan, tipten tipe girip kolonyalı Tomb Raider olan Büşra Pekin, yine boş durmadı. Hayali seyahatlere çıkan Büşra Pekin, sandalyeleri uçak koltuğu yaptı. Klozetin kapağını da uçak penceresi.
New York posterinin önünde Amerika’ya, pembe flamingo ve yapma palmiyelerle Tayland plajlarına, kamkat ağacıyla Antalya’ya, buzdolabının dondurucusuyla Alaska’ya uzandı! Kıyafetlerini de gittiği yerlere göre seçti.
“2020 seyahat şekli” başlığıyla paylaştığı "Bu ara böyle.. Mayıs’ta her şey bittiğinde nereye gitmek istersiniz? Ve kiminle gitmek istersiniz?" notunu düştü.
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