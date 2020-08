ABD basını,'nin, yeğen Mary Trump' ın Too Much and Never Enough (Aşırı Fazla ve Hiç Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı) kitabı için gizlice kaydettiği ses kayıtlarını konuşuyor. Kayıtlarda abla Trump, ABD Başkanı olan kardeşi Donald Trump için "Onun bu tweetleri ve yalanları, Tanrım. Bu sahtekarlık ve acımasızlık" diyor.