Büyük beden model Ashley Graham'dan hayranlarına müjde

İlk büyük beden model olarak ünlenen ve kadınlara rol model olduğu iddiasıyla öne çıkan Ashley Graham hamile olduğunu açıkladı.
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Büyük beden model Ashley Graham, eşi James Ervin ile bir bebek beklediklerini duyurdu.
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Graham ve eşi Justin Ervin, bebeklerinin ultrason görüntülerini de paylaştı.
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Podyumda ve moda camiasında kalıpları yıkan Graham şu ifadeleri dile getirdi: “Dokuz yıl önce bugün hayatımın aşkıyla evlendim"
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"Dünyada en sevdiğim insanla birlikte en iyi yolculuktu bu."
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"Bugün genişleyen ailemizi kutlarken çok mesut, heyecanlı ve minnettar hissediyoruz”