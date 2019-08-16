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Büyük beden model Ashley Graham'dan hayranlarına müjde

İlk büyük beden model olarak ünlenen ve kadınlara rol model olduğu iddiasıyla öne çıkan Ashley Graham hamile olduğunu açıkladı.

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    Büyük beden model Ashley Graham, eşi James Ervin ile bir bebek beklediklerini duyurdu.


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    Graham ve eşi Justin Ervin, bebeklerinin ultrason görüntülerini de paylaştı.


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    Podyumda ve moda camiasında kalıpları yıkan Graham şu ifadeleri dile getirdi: “Dokuz yıl önce bugün hayatımın aşkıyla evlendim"


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    "Dünyada en sevdiğim insanla birlikte en iyi yolculuktu bu."


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    "Bugün genişleyen ailemizi kutlarken çok mesut, heyecanlı ve minnettar hissediyoruz”
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