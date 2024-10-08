Büyük el ve ayakları ile15 yaşında rekorlar kitabına girdi: Büyümesi hala devam ediyor!
ABD’de yaşayan 15 yaşındaki Eric Kilburn, sıra dışı özelliği sayesinde Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girdi. Büyük elleri ve ayakları ile dikkat çeken Kilburn, resmi ölçümlere göre 34.3 santimetre uzunluğundaki ayaklarıyla (Türkiye'deki ölçülerle 56-57 numara) bu rekoru elde etti. Bu nedenle sadece özel tasarım ayakkabılar giyen Eric’in ellerinin boyu ise 23.2 santimetre.
ABD'de yaşayan 15 yaşındaki Eric Kilburn ilginç bir özelliği ile 2025 Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.
Yapılan ölçümlerde ayakları 34.3, elleri ise 23.2 santimetre çıkan ergenlik çağındaki Kilburn’un büyümesinin hala devam ettiği belirtildi.