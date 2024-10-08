Büyük el ve ayakları ile15 yaşında rekorlar kitabına girdi: Büyümesi hala devam ediyor!

ÇEŞİTLİ ZORLUKLAR YAŞADIM

Beşinci sınıftan beri mağazadan ayakkabı alamadığını ve eldiven kullanarak günlük hayatını sürdürdüğünü ifade eden 15 yaşındaki genç çocuk, bu durumun ona fiziksel ve sosyal anlamda çeşitli zorluklar yaşattığını da belirttii.