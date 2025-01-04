Büyüyünce zengin olan çocukların 3 ortak özelliği: 52 yıllık araştırma ortaya koydu

EQ olarak da bilinen duygusal zeka; empati gösterme, pozitif bir bakış açısına sahip olma, bilinçli kararlar alma ve hata kabul etme gibi becerilerle ilişkilendiriliyor. Yüksek EQ'ya sahip çocuklar, bu özellikleri sayesinde daha sağlıklı sosyal ilişkiler kuruyor ve mesleki başarıya ulaşırken daha avantajlı oluyorlar.