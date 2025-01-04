Büyüyünce zengin ve başarılı olan çocukların 3 ortak özelliği: 50 yıllık araştırma ortaya koydu

52 yıl süren bir araştırma, finansal açıdan başarılı olan yetişkinlerin, çocukluk döneminde sergiledikleri davranışları ortaya koydu. Ses getiren çalışmaya göre, duygusal zekası yüksek çocukların, büyüdüklerinde zengin ve başarılı olma ihtimalleri daha yüksek.

Büyüyünce zengin ve başarılı olan çocukların 3 ortak özelliği: 50 yıllık araştırma ortaya koydu - 1

1972 yılından başlayıp bugüne kadar süren çalışmada, ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı. Yeni Zelandalı bilim insanları; özgüvenli, disiplinli ve duygusal zekası yüksek çocukların, yetişkinlikte iş ahlakı olan ve iletişim becerileri yüksek bireylere dönüştüklerini belirtti. 

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Büyüyünce zengin ve başarılı olan çocukların 3 ortak özelliği: 50 yıllık araştırma ortaya koydu - 2

EQ olarak da bilinen duygusal zeka; empati gösterme, pozitif bir bakış açısına sahip olma, bilinçli kararlar alma ve hata kabul etme gibi becerilerle ilişkilendiriliyor. Yüksek EQ'ya sahip çocuklar, bu özellikleri sayesinde daha sağlıklı sosyal ilişkiler kuruyor ve mesleki başarıya ulaşırken daha avantajlı oluyorlar.

Büyüyünce zengin ve başarılı olan çocukların 3 ortak özelliği: 50 yıllık araştırma ortaya koydu - 3

Bilim insanları, düşük EQ'ya sahip çocukların, yetişkinliklerinde maddi açıdan yetersiz bir hayat yaşama olasılıklarının daha yüksek olduğunu söyledi. Bu kişilerin tasarruf yapma, ev sahibi olma veya yatırım planlaması gibi finansal kararlar alma konusunda zorlandıklarını belirtildi.

Büyüyünce zengin ve başarılı olan çocukların 3 ortak özelliği: 50 yıllık araştırma ortaya koydu - 4

Araştırmacılar, katılımcıların EQ düzeylerini çocuklukları boyunca düzenli aralıklarla, ebeveynler ve öğretmenlerle yapılan görüşmeler ve anketlerle değerlendirdi. Analiz sonunda, duygusal zeka ile başarılı iş hayatı arasında güçlü bir bağ bulundu.

Büyüyünce zengin ve başarılı olan çocukların 3 ortak özelliği: 50 yıllık araştırma ortaya koydu - 5

Otago Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, "Tüm çocuklar zaman zaman öz denetim eksiklikleri yaşayabilirler ancak düşük duygusal zekaya  sahip çocuklar, uzun vadede öz denetim konusunda daha fazla zorluk yaşayabiliyorlar" açıklamasında bulundu.

Büyüyünce zengin ve başarılı olan çocukların 3 ortak özelliği: 50 yıllık araştırma ortaya koydu - 6

Araştırmacılar, yüksek EQ'nun iş yerinde de önemli olduğunu ve yüksek EQ'ya sahip çalışanların, iş arkadaşlarıyla daha iyi ilişkiler kurabildiğini ifade etti.

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