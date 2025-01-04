Büyüyünce zengin ve başarılı olan çocukların 3 ortak özelliği: 50 yıllık araştırma ortaya koydu
52 yıl süren bir araştırma, finansal açıdan başarılı olan yetişkinlerin, çocukluk döneminde sergiledikleri davranışları ortaya koydu. Ses getiren çalışmaya göre, duygusal zekası yüksek çocukların, büyüdüklerinde zengin ve başarılı olma ihtimalleri daha yüksek.
1972 yılından başlayıp bugüne kadar süren çalışmada, ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı. Yeni Zelandalı bilim insanları; özgüvenli, disiplinli ve duygusal zekası yüksek çocukların, yetişkinlikte iş ahlakı olan ve iletişim becerileri yüksek bireylere dönüştüklerini belirtti.