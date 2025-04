C vitamini sentezini artırın Aç karnına 1 bardağı yetiyor

LİMON SUYU

Limon suyunu tüketmek C vitamini sentezine yardımcı olabilir. Bu küçük alışkanlık C vitamini içeriğini koruyabilir ve ayrıca bitki bazlı gıdalardan demir emilimini artırabilir.



İç tüketimin ötesinde, C vitamini cildinize uygulandığında da önemli faydalar sağlar. C vitamini içeren cilt bakım formülleri, özellikle C vitamininin aktif formu olan %10-20 L-Askorbik Asit içeren serumlar, cildinizi aydınlatmak, pigmentasyonu eşitlemek ve cildinizdeki kolajeni koruyarak ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltmak için kullanılabilir.



C vitaminini E Vitamini ve Ferulik Asit gibi tamamlayıcı bileşenlerle eşleştirmek, çevresel hasara karşı üstün koruma sağlayarak kararlılığını ve etkinliğini daha da artırır.