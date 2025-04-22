C vitamini sentezini artırın Aç karnına 1 bardağı yetiyor

TAKVİYELERİ DENEYİN

Beslenmelerinden yeterli miktarda alamayanlar için, tablet, toz veya efervesan formülasyonlar formundaki takviyeler faydalı olabilir. Genellikle günlük 500-1000 mg'lık bir doz güvenli ve etkili kabul edilir, ancak yüksek oksidatif strese sahip kişiler veya artan C vitamini eksikliği olan sigara içenler gibi belirli durumlarda daha yüksek dozlara ihtiyaç duyulabilir.



CİLT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ



C vitamini kolajen sentezinde önemli bir rol oynadığından, düzenli kullanımı cilt sıkılığını iyileştirebilir ve onu mükemmel bir yaşlanma karşıtı bileşen haline getirebilir. Ayrıca iltihabı azaltmaya ve yara iyileşmesini desteklemeye yardımcı olur ve bu da onu akne izleri veya hassas cilt rahatsızlıklarıyla uğraşanlar için faydalı hale getirir.





