Cadılar Bayramı geçidi rekora koştu: Sadece ABD’de 10 milyar dolar

CADILAR BAYRAMI NEDEN KUTLANIYOR?



Cadılar Bayram İlk Çağ’a dayanıyor. Avrupa’nın en eski kavimlerinden Keltler yazın bitişini kutlamak amacıyla dev bir ateş yakılıyor, bu ateşe kemikler atılıyor, kötü ruhlar uzaklaştırılıyordu. Kötü ruhlardan korunmak için de kostüm giyiliyor