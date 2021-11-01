Cadılar Bayramı geçidi rekora koştu: Sadece ABD’de 10 milyar dolar

Pandemi nedeniyle bir yıl arayla kutlanan Cadılar Bayramı’nda harcama rekoru kırıldı. Kostümler, balkabağı ve süslemeler için yapılan satış, sadece ABD’de 10 milyar doları aştı. New York’taki geleneksel Cadılar Bayramı kostüm geçidine ilgi büyüktü.

Haberler 01.11.2021 - 14:44

Cadılar Bayramı geçidi rekora koştu: Sadece ABD’de 10 milyar dolar - 1

Geleneksel bir bayram olmaktan çıkıp uluslararası bir eğlence yöntemine dönüşen Cadılar Bayramı, pandemi nedeniyle geçen yıl kutlanamadı. Corona virüs aşısı sayesinde sosyal hayata dönülmesi bu yılki bayramı tarihin en büyük kutlamasına dönüştürdü.

Cadılar Bayramı geçidi rekora koştu: Sadece ABD’de 10 milyar dolar - 2

Sadece ABD’de harcamalar 10 milyar doları aştı. Geçen yıl harcamalar 8 milyar dolardı.

Cadılar Bayramı geçidi rekora koştu: Sadece ABD’de 10 milyar dolar - 3

Özel partiler, ev davetleri, sokak geçitlerine katılanlar, kentleri dev bir kostüm balosuna dönüştürdü.

Cadılar Bayramı geçidi rekora koştu: Sadece ABD’de 10 milyar dolar - 4

KİŞİ BAŞI 102 DOLAR

ABD’nin Ulusal Perakende Federasyonu’nun raporuna göre bu yılın bayram karnesi şöyle:
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Cadılar Bayramı geçidi rekora koştu: Sadece ABD’de 10 milyar dolar - 5

Yetişkinlerin yüzde 65’i bayram etkinliğine katıldı. 2019’da bu oran yüzde 68’di.

Cadılar Bayramı geçidi rekora koştu: Sadece ABD’de 10 milyar dolar - 6

Çocuklu ailelerde kutlama oranı yüzde 82 iken çocuksuz ailelerde yüzde 55.

Cadılar Bayramı geçidi rekora koştu: Sadece ABD’de 10 milyar dolar - 7

Kişi başı kostüm ve süsleme için harcama bütçesi 102 doları buldu. Çocuklu ailelerde bu bütçe 149 dolara çıktı.

Cadılar Bayramı geçidi rekora koştu: Sadece ABD’de 10 milyar dolar - 8

Toplam kostüm harcaması 3.3 milyar dolar oldu.

Cadılar Bayramı geçidi rekora koştu: Sadece ABD’de 10 milyar dolar - 9

Bu yılki Cadılar Bayramı kostümlerinin ilham kaynağı, Squid Game dizisi oldu.

Cadılar Bayramı geçidi rekora koştu: Sadece ABD’de 10 milyar dolar - 10

CADILAR BAYRAMI NEDEN KUTLANIYOR?

Cadılar Bayram İlk Çağ’a dayanıyor. Avrupa’nın en eski kavimlerinden Keltler yazın bitişini kutlamak amacıyla dev bir ateş yakılıyor, bu ateşe kemikler atılıyor, kötü ruhlar uzaklaştırılıyordu. Kötü ruhlardan korunmak için de kostüm giyiliyor

Cadılar Bayramı geçidi rekora koştu: Sadece ABD’de 10 milyar dolar - 11

Süslemeler için 3.1 milyar dolar, çocuklara dağıtılan şekerler için 3 milyar dolar harcandı.


Cadılar Bayramı geçidi rekora koştu: Sadece ABD’de 10 milyar dolar - 12
Cadılar Bayramı geçidi rekora koştu: Sadece ABD’de 10 milyar dolar - 13
Cadılar Bayramı geçidi rekora koştu: Sadece ABD’de 10 milyar dolar - 14
Cadılar Bayramı geçidi rekora koştu: Sadece ABD’de 10 milyar dolar - 15
Cadılar Bayramı geçidi rekora koştu: Sadece ABD’de 10 milyar dolar - 16

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