Cadılar Bayramı Öldürür (Halloween Kills) filmi prömiyerinde Jamie Lee Curtis'ten annesine gönderme

Jamie Lee Curtis, başrolünde yer aldığı Cadılar Bayramı Öldürür (Halloween Kills) filminin prömiyerinde annesi Janet Leigh'in bir zamanlar oynadığı Sapık (Psycho) filmindeki kostümüne gönderme yaptı.

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Uzun bir bekleyişin ardından Cadılar Bayramı Öldürür (Halloween Kills) filmi, cuma günü vizyona giriyor. Devam filminin merakla beklenen yeni halkası için Cadılar Bayramı temalı bir prömiyer yapıldı. Kostüm partisinde yıldızlar birbirinden dikkat çekici kıyafetlerle boy gösterdi.

Ancak bir kostüm çok özeldi. Başrol oyuncusu Jamie Lee Curtis, Sapık (Psycho) filmi temalı kıyafetiyle hem prömiyerde herkesten rol çaldı hem de kalpleri kazandı.

Peruğu ve elinde taşıdığı kanlı perde ile Curtis’in kostümü sadece harika bir kostüm olmanın dışında, farklı bir anlam da taşıyor.

Curtis, Cadılar Bayramı (Halloween) serisiyle kendi başına bir korku ikonu olsa da, ünlü oyuncu aslında Hollywood korku kraliyetinin önemli bir soyundan geliyor. Annesi Janet Leigh, Sapık (Psycho) adlı filmin meşhur duş sahnesinde çığlık atan Marion Crane'di.

62 yaşındakş Amerikalı oyuncu Curtis, kostümüyle annesinin Sapık filmine bir gönderme yapmıştı.

Ünlü oyuncu, prömiyer kostümünü giymiş halde çekilen fotoğrafını Instagram hesabında da paylaşarak, “"Bütün kan donduruculuğuyla annemi onurlandırıyorum. Zafer demek istedim!" notunu yazdı.

Hayatı boyunca sayısız popüler filmde oynamasına rağmen Alfred Hitchcock'un 1960 yılında çektiği Sapık filmindeki rolüyle tanınan Janet Leigh, 2004 yılında hayatını kaybetmişti.

Korku filmi sevenlerin heyecanla beklediği ve 15 Ekim Cuma günü vizyona girecek olan Cadılar Bayramı Öldürür filminde, Laurie Strode, maskeli canavar Michael Myers’ı evinin bodrumunda kızı Karen ve torunu Allyson ile kafese kapatop ateşe verdiklerinde içine düştüğü kabusun artık sona erdiğini düşünür. Sonunda hayatını karartan kişiyi öldürdüğünü düşünen Laurie, hayati önem taşıyan yaralarıyla hastaneye gider. Ancak Michael, hayatta kalmayı başarmıştır. Michael'in yeniden kan dökme ritüeline başlamasıyla Laurie, yeniden büyük bir savaşa hazırlanır. Michael’ın ilk saldırısından kurtulanlardan oluşan gruba katılan Laurie, Karen ve Allyson, Michael’ı sonsuza dek yakalamak üzere harekete geçer.

İşte Cadılar Bayramı Öldürür (Halloween Kills) filmi prömiyerinde Jamie Lee Curtis ve diğer oyuncuların kareleri...

Teddi Mellencamp, Dorit Kemsley, Kathy Hilton, Kyle Richards ve Lisa Rinna

Jason Blum ve Tristian Eggerling

Oyuncular Anthony Michael Hall, Judy Greer, yönetmen/senarist David Gordon Green ve Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis ve Judy Greer

Jason Blum ve Jamie Lee Curtis

Lisa Rinna

Kyle Richards

Kathy Hilton, Lisa Rinna ve Dorit Kemsley

Nick Castle ve James Jude Courtney

Tristian Eggerling