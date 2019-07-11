Çağatay Ulusoy: Beni daha yaratıcı yapıyor

Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'da başrolde olan Çağatay Ulusoy, "“Karaktere tam anlamıyla odaklanıyorum, beni daha yaratıcı yapıyor” ifadelerini kullandı.
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Hakan: Muhafız ile yurt dışında da şöhrete ulaşan Çağatay Ulusoy, Variety dergisine röportaj verdi. Ulusoy dizideki karakteri hakkında açıklamalarda bulundu.
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Ulusoy, “Karaktere tam anlamıyla odaklanıp, enerjimi verebiliyorum. Beni daha yaratıcı yapıyor” dedi.
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Dizinin bölüm sürelerinin kısa olmasının olumlu olmasına vurgu yapan Ulusoy, "Çoğu TV dizilerine göre insani şartlarda çalışıyoruz” diye konuştu.
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28 yaşındaki oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Fantastik ve süper kahraman konulu özgün bir karışım. Ana akım anlatımların yerine, modern bir kahramanı merkezine alan daha destansı bir hikaye..."
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"Ama hızlı ve ters köşelerle dolu. Dengeyi sağlamak için ara sıra komedi elementleri de yer alıyor. Proje, dünya izleyicilerine Türk yapımlarını tanıtıyor”
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