Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın tatilde
Netflix dizisi The Protector ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Çağatay Ulusoy, bir dönem ayrılıp iki ay önce barıştığı Ufak Tefek Cinayetler'in Burcu'su Duygu Sarışın ile Marmaris'te tatil yapıyor.
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1Çağatay Ulusoy ile oyuncu sevgilisi Duygu Sarışın, Ulusoy’un teknesiyle Marmaris koylarını gezmeye devam ediyor.
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2Ulusoy ve Sarışın, önceki gün demirledikleri koyda objektife takıldı.
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Sarışın bir kız arkadaşıyla kendini sulara bırakırken, Ulusoy dalış kıyafetini giyip zodyakla başka koya geçti.
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45 saat boyuncu hem sualtını keşfedip hem de balık avlayan oyuncu, dönüşte duşunu alıp üst kısımda dinlenmeye çekildi.
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5Sarışın da yanına giderek onunla sohbete daldı.
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6Sarışın’ın gün boyunca üç farklı bikini giymesi de gözden kaçmadı.
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İçerde dizisinde başlayan aşklarını geçen ekim ayında bitiren Çağatay Ulusoy ve Ufak Tefek Cinayetler'in Burcu'su Duygu Sarışın, nisan ayında yeniden bir araya gelmişti.
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İşte Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın tatil halleri..
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