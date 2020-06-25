Çağatay Ulusoy sevgilisi Duygu Sarışın'la tatilde

25.06.2020 - 08:59
Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatını konu alacak yeni dizisinde başrolü üstlenen Çağatay Ulusoy, temmuz ayında başlayacak çekimler öncesinde sevgilisi Duygu Sarışın’la birlikte tatile çıktı.
Botu kullanan Duygu Sarışın’ın ani manevrasıyla dengesini kaybeden Çağatay Ulusoy, “Balıklar kaçacak” diyerek sevgilisini dikkatli olması konusunda uyardı.
İkili uzun süre balık tutmayı denedi. Sonunda pes eden ünlü oyuncu, yemek almak için yakınlardaki bir restorana gitti.
Yeni rolü için kilo alan ve sakal bırakan Ulusoy’un karaya çıkarken sevgilisine “Beni bu halde kimse tanımaz” dediği duyuldu.