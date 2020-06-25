Çağatay Ulusoy sevgilisi Duygu Sarışın'la tatilde (Çağatay Ulusoy Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandıracak)

Osmanlı'nın ilk Kaptan-ı Derya'sı Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandırmaya hazırlanan Çağatay Ulusoy, oyuncu sevgilisi Duygu Sarışın'la çıktığı tatilde görüntülendi. Ulusoy'u yeni imajıyla görenler tanımakta güçlük çekerken, ünlü oyuncunun "Beni bu halde kimse tanımaz” dediği duyuldu.

25.06.2020 - 16:01

Çağatay Ulusoy sevgilisi Duygu Sarışın'la tatilde (Çağatay Ulusoy Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandıracak) - 1
Çağatay Ulusoy sevgilisi Duygu Sarışın'la tatilde (Çağatay Ulusoy Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandıracak) - 2

Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatını konu alacak yeni dizisinde başrolü üstlenen Çağatay Ulusoy, temmuz ayında başlayacak çekimler öncesinde sevgilisi Duygu Sarışın’la birlikte tatile çıktı.

Çağatay Ulusoy sevgilisi Duygu Sarışın'la tatilde (Çağatay Ulusoy Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandıracak) - 3
Hürriyet'ten Ali Keser'in haberine göre, yeni aldığı yelkenli teknesini Marmaris-Bozburun’da denize indiren ünlü oyuncu, geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde sevgilisiyle beraber bota binerek balık avına çıktı.
Çağatay Ulusoy sevgilisi Duygu Sarışın'la tatilde (Çağatay Ulusoy Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandıracak) - 4

Botu kullanan Duygu Sarışın’ın ani manevrasıyla dengesini kaybeden Çağatay Ulusoy, “Balıklar kaçacak” diyerek sevgilisini dikkatli olması konusunda uyardı.

Çağatay Ulusoy sevgilisi Duygu Sarışın'la tatilde (Çağatay Ulusoy Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandıracak) - 5

İkili uzun süre balık tutmayı denedi. Sonunda pes eden ünlü oyuncu, yemek almak için yakınlardaki bir restorana gitti.

Çağatay Ulusoy sevgilisi Duygu Sarışın'la tatilde (Çağatay Ulusoy Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandıracak) - 6

Yeni rolü için kilo alan ve sakal bırakan Ulusoy’un karaya çıkarken sevgilisine “Beni bu halde kimse tanımaz” dediği duyuldu.

Çağatay Ulusoy sevgilisi Duygu Sarışın'la tatilde (Çağatay Ulusoy Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandıracak) - 7
Çağatay Ulusoy-Duygu Sarışın çifti, iki yıldır birlikte.

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