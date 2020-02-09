Çağatay Ulusoy'dan yeni askerlik kareleri (Ünlü isimlerin bedelli askerlik detayları ve fotoğrafları)

Oyuncu Çağatay Ulusoy'un bedelli askerlikten yeni fotoğrafları sosyal medyada ortaya çıktı. İşte Ulusoy'un fotoğrafları ve bedelli askerlik yapan ya da askerlik fotoğrafları sosyal medyada konuşulan ünlü isimlerden bazıları...

Çağatay Ulusoy Ankara Mamak'taki birliğine teslim olan Çağatay Ulusoy'dan yeni fotoğraflar geldi.

Ulusoy'un bedelli askerlikten yeni fotoğrafları sosyal medyada ortaya çıktı.

Kamuflaj giyip objektiflere poz veren 29 yaşındaki oyuncu, 21 günlük bedelli askerlik görevini tamamladıktan sonra setlere geri dönecek.

Edis Bedelli askerlik görevini tamamlayan Edis Instagram hesabından bir kare paylaştı. Edis'in bu fotoğrafı sosyal medyada trend olarak çok konuşulanlar arasında birinci sıraya yükseldi.

Can Yaman Yaptığı açıklamalarla tartışmalara neden olan oyuncu Can Yaman'dan yeni bir fotoğraf daha geldi. Yaman askeriyedeki yemekhanede böyle görüntülendi.

Çıkardığı her şarkıyla adından söz ettirmeyi başaran Ezhel asker oldu. 29 yaşındaki rapçiden ilk fotoğraflar geldi.

Vatani görevini yapmak için sabahın ilk saatlerinde uyanan Ezhel, eksi 2 derecede ağzından duman çıkarttığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Erkenci Kuş dizisinde oynadığı Emre Divit karakteriyle tanınan oyuncu Birand Tunca, Ankara Mamak'ta yaptığı üç haftalık bedelli askerliğini tamamladı. Tunca'nın askerlik arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı.

Tunca dizinin sona ermesinden hemen sonra Mamak'taki MEBS Okul ve Eğitim Komutanlığı'nda askerliğine başlamıştı.

Şarkıcı Manuş Baba, askere gittiğinde paylaştığı fotoğrafın sosyal medyada gündem olmasıyla ilgili, "Beni o halde görenler önce şaşırdı, sonra dalga geçtiler. Açıkçası ben de kendime çok güldüm. Uzun zamandır o halimi görmemiştim, hasret kalmışım" dedi.

Tanındığı günden bu yana saç ve sakallarıyla bütünleşen Manuş Baba asker traşından sonra sosyal medyada gündem olmuştu.

Jessica May, İzmir’de bedelli askerlik yapan fotoğrafçı eşi Hüseyin Kara’nın yemin törenine katıldı. Vatani görevinin son gününde ünlü fotoğrafçıyı yalnız bırakmayan oyuncu, duygusal anlar yaşadı.

Elimi Bırakma dizisinin Cenk'i Alp Navruz, vatani görevini tamamladı.

29 yaşındaki oyuncu Elimi Bırakma dizisinin çekimleri için İstanbul'a gelecek.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Aydın Yılmaz -Ankara Mamak

Galatasaray'ın daha önce prensip anlaşmasına vardığı ve önceki gün sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçeli eski sağ bek Şener Özbayraklı da askere gidenler kervanına katıldı.

Şener Özbayraklı'yı sakalsız görenler tanımakta zorlandı.

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli Kütahya'daki birliğine teslim oldu.

İynemli'nin askerlik fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü ise bedelli askerliğini tamamladı.

Ünlü oyuncu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Askerden döndüğümde beni 2 milyonu aşmış daha da büyük bir aileyle karşıladığınız için sizlere çok teşekkür ederim" dedi.

Akınözü, askerliğini yapmak üzere birliğine teslim olduğunda oyuncuya annesi Özlem Akınözü eşlik etmişti.

Ulaş Tuna Astepe

Ulaş Tuna Astepe

Alperen Duymaz Çukur dizisindeki Komiser Emrah karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ve son olarak Çarpışma'nın Kerem'i olarak rol alan Alperen Duymaz birliğine teslim oldu.

Maltepe'deki birliğine giden 26 yaşındaki ünlü oyuncuya menajeri Cem Tatlıtuğ eşlik etti.‬

Bedelli askerlikten yararlanan Bu Havada Gidilmez ve Eteği Belinde gibi birçok şarkısıyla geniş bir kitleye erişen Manuş Baba, tezkeresini aldı. Arkadaşlarına 'Bu Havada Gidilmez' şarkısını söyleyerek veda eden Manuş Baba'nın o görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

İstanbullu Gelin'in Osman'ı Güven Murat Akpınar, bedelli askerlik yapan ünlüler arasına katıldı.

Fenomen dizide Osman karakterine hayat veren Güven Murat Akpınar'ın ilk askerlik fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Akpınar'ın değişimi dikkat çekti.

Tolga Sarıtaş ile Görkem Sevindik / Amasya

Futbolcular Gökhan Töre, Şener Özbayraklı ve İsmail Köybaşı / Ankara

Necip Uysal / İstanbul Küçükçekmece

Harun Tekin / Sakarya

Oyuncu Burak Deniz / Terkirdağ

Futbolcu Mustafa Pektemek / Samsun

Alper Potuk / Burdur



Tolgay Arslan



Serdar Aziz / Ankara Mamak

İdo Tatlıses bedelli askerliğini, ekim ayında Tekirdağ'da yapacak.



Herkesin bedelli yaptığını ifade eden İdo Tatlıses, "Böyle bir hak varsa ben de yararlanmalıyım. Bedelli hakkımı kullanmamak aptallık olur" demişti.

Serdar Aziz / Ankara Mamak

Hürriyet'te yer alan habere göre; Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman 2019 Haziran'da bedelli askerlik görevini yapacak.

Tolgay Arslan







Şarkıcı Edis 2019 Aralık ayında birliğine teslim olacak. Edis, görevini İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda tamamlayacak.

Hakan Sabancı 21 günlük askerlik görevini ekim ayında Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı’nda yerine getirmişti.

Oyuncu Pelin Akil ile evli olan oyuncu Anıl Altan ise askerlik görevini eylül ayında Bolu’da yapmıştı.