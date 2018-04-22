Çağatay Ulusoy'un başrolde olduğu The Protector'un ikinci sezonunda sürpriz isimler
Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı Netflix'in ilk Türk dizisi The Protector'un (Muhafız) ikinci sezonunda sürpriz isimler rol alacak.
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Netflix’in ilk yerli dizisi The Protector'un (Muhafız) 10 bölümlük ilk sezon çekimleri geçen günlerde tamamlanmıştı.
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2Önümüzdeki hafta dizinin ikinci sezon çekimleri başlayacak.
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O3 Medya'nın imza attığı dizinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, Bodrum tatilinden dönüp bugün Göktürk'te yapılan fotoğraf çekimlerine katıldı.
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4Medyatava'nın haberine göre, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Okan Yalabık'ın da ikinci sezonunda rol alacağı dizinin kadrosunda Yurdaer Okur'un yanısıra Burçin Terzioğlu, Boran Kuzum ve Saygın Soysal'ın da yer alacak.
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Dizi, dünya medyasına İtalya’nın Roma kentinde tanıtılmıştı.
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6Kanalın ilk Türk dizisi The Protector'da başrol oynayan Çağatay Ulusoy'un seçimleri iki günlük etkinliğe damgasını vurmuştu.
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Dünyaca ünlü oyuncular sosyal medyaya bol bol fotoğraf yüklerken Çağatay Ulusoy'un paylaşım yapmaması tatsızlık yaşanmasına neden olmuştu.
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8Büyük bir izleyici kitlesine sahip İspanyol yapımı 'La Casa De Papel'in başrolündeki Alvaro Morte, Çağatay Ulusoy ile poz verip bu kareyi takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
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Çağatay Ulusoy'un menajerinin de Türk gazetecilerin röportaj taleplerini olumsuz yanıtlamasının Roma'da gerginlik yarattığı öne sürülmüştü.
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10Çağatay Ulusoy, N. İpek Gökdel'in 'Karakalem' adlı romanından uyarlanan 'The Protector'da 'Hakan' karakterini canlandırıyor.
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11Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.