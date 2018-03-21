Çağla Şıkel ekranlara dönüyor (Magazin Turu - 21 Mart 2018)

1 ÇAĞLA ŞIKEL EKRANLARA DÖNÜYOR Çağla Şıkel, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.



Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Şıkel, yakında bir magazin programı sunacağını, program için kıyafet aldığını söyledi. Asena Atalay'ın sunuculuğunu yaptığı programı bırakmasının ardından yerine Şıkel'in gelmesi bekleniyor.

2 ADRIANO'NUN AİLE SAADETİ Beşiktaş'ın Brezilyalı defans oyuncusu Adriano, eşi Manuelli ve çocuklarıyla birlikte İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.



Markalar Sokağı'nda gazetecilere poz veren Adriano ve ailesi, Zuma Restaurant'da öğle yemeği yedi.

3 MOTORLA 11 BİN KM YAPACAK ‘Çocuklar Sana Emanet’ filminde ‘Yağız’ karakteriyle sinemaseverle buluşmaya hazırlanan Ogün Kaptanoğlu, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.



Aynı zamanda Easy Riders İstanbul motorsiklet grubunun kurucularından olan Kaptanoğlu, önümüzdeki aylarda arkadaşlarıyla birlikte motosikletle Avrupa’da 12 ülkeye giderek, 11 bin km yol yapacaklarını söyledi.

4 39’UNCU YAŞ KUTLAMASI Hidayet Türkoğlu, 39 yaşına girdi. Akasya AVM’de hizmete giren Louie İstanbul’da, eşi Banu, kızları Ela ve Lina’yla mütevazı bir akşam yemeğiyle doğum gününü kutlayan Türkoğlu, “Normalde yaş günü kutlamak gibi bir adetim yoktur. En büyük hazinem ailem, onlarla olmanın mutluluğu hiçbir şeyde yok” şeklinde konuştu.

5 "BURUNDA RÖTUŞ VAR" İdo Tatlıses önceki gün Nişantaşı’ndaydı.



Bir burun operasyonu geçiren Tatlıses, habercileri fark edince bandajın görünmemesi için eliyle yüzünü kapattı. Ünlü şarkıcı, “Estetik yok, rötuş var sadece. Burun kemiği alınırken rötuş yapıldı" dedi.

6 SORULARA YANIT YOK Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile olan 10 yıllık evliliğini bitirmek üzere olan Emina Sandal önceki akşam bir erkek arkadaşı ile Etiler’deki bir mekanda yemek yedi.



Emina Sandal mekan çıkışında “Yanınızdaki beyefendi kim?” sorularına cevap vermedi.

7 NUSRET'E GİTTİLER Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Juventus’ta forma giyen dünyaca ünlü golcü Mario Mandzukic’i Etiler Nusret’te konuk etti.



Mekanda özellikle Beşiktaşlı taraflarların yoğun ilgisiyle karşılaşan iki yıldız futbolcu, hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmayarak bol bol selfie çekildi.

8 ALIŞVERİŞ TURU Musa Uzunlar, Burcu Biricik ve Buğra Gülsoy'la rol aldığı '8.Gün' diziyle yeniden ekranlara dönen Cem Davran, Akmerkez’de objektiflere takıldı.



Oyuncu Cem Davran, Akmerkez’de giyim mağazalarını ve kitapevini gezerek alışveriş yaptı.