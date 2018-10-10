Çağla Şıkel hakkında suç duyurusu

3

Türkiye'de 8,5 milyona yakın engellinin yaşadığını anımsatan Topçi, engelliler adına şahıs olarak suç duyurusunda bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Kendisi Türkiye'ye mal olmuş birisi. Şimdi biz toplumda engellilerin psikolojisini düzeltmeye çalışırken Çağla hanımın çıkıp da programında engellilere yönelik 'körler, sağırlar birbirini ağırlar' sözlerini kullanması gerçekten bizi çok rahatsız etti. Engellilerin engelini ön plana çıkarmak, bunları kullanmak gerçekten çok yanlış ve rahatsız edici. Biz de kendi yasal hakkımızı kullanarak avukat hanımın yardımıyla dilekçemizi yazıp savcılığa verdik. Kendisinden de tüm Türkiye'nin önünde engellilerden özür dilemesini bekliyoruz."