Çağla Şıkel: Sosyal medya herkesi cahilleştirdi

Sağlıklı beslendiğini, spor yaptığını ve iyi uyuduğunu söyleyen Çağla Şıkel, “Kaburgaları sayılıyor” diyenlere tepki gösterdi. Model, “Ne yapayım, kaburgamı mı kırdırayım?” dedi. Makyajsız fotoğraf akımına da değinen Şıkel "Sosyal medya, herkesi cahilleştirdi" diye konuştu.
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Çağla Şıkel, nefes uzmanı Nevşah Fidan’ın düzenlediği terapiye katıldı.
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Önceleri çocuklarıyla ilgili endişeleri olduğunu ve bunu terapiler sayesinde yendiğini belirten model, kendisiyle ilgili yapılan zayıflık yakıştırmasına isyan etti.
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Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Şıkel, “Zayıflıktan ölüyor haberleri çıkıyor. 39 yaşındayım. Sağlıklı beslenen, spor yapan ve iyi uyuyan biriyim. Beni eleştirenlerin kendileri ne kadar kusursuz? ‘Kaburgaları sayılıyor’ diyorlar, ne yapabilirim, kaburgamı mı kırdırayım?” dedi.
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Sosyal medyada son dönemde ünlülerin paylaştığı makyajsız fotoğraf akımına da değinen model, şunları söyledi:
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“Kadınlar arasında kendini ispatlama durumu oldu. Biz kötü görünmek istemiyoruz. Allah’ın yarattığı haliyle, herkesi kusurlarıyla kabul etmeliyiz. Neden burnumdaki kemiği aldırayım ki? Sürekli güzellikle yargıladığımız bir mecra ortaya çıktı. ‘Ben makyajsız da güzelim’ durumu oluştu. Öylesin de, beyin boşsa ne işe yarar. Artık kafayı beslemeliyiz. Sosyal medya, herkesi cahilleştirdi” şeklinde konuştu