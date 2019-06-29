Çağla Şıkel: Tepeden ışık gelince korkunç çıkıyoruz

1 Model ve sunuculuk yapan Çağla Şıkel, ev sahipliği yaptığı bir parti düzenlendi. Güzelliğe ve bakıma çok düşkün biri olduğunu belirterek sözlerine başlayan Çağla Şıkel gazetecilerin sorularını yanıtladı.İşte Şıkel'in açıklamalarında satırbaşladı...





2 “YouTube kanalında güzellik ve bakım üzerine paylaşımlara devam ediyorum. İnsanları bilgilendirmek için elimden geleni yapıyorum. Sonuçta insanlara hizmet ediyorum ve bu benim görevim. Bazen bana ‘kalıcı ruj bulur musun?’ diyorlar. Çıkıp buluyorum. Onların isteği üzerine çarşı gezdiğim çok oldu” şeklinde konuştu.





3 Tatil için yazlığa gideceğini söyleyen ünlü manken, “Çocuklarla çok tatil olmuyor. Onların yüzme dersleri var. Bu sene futbol istediler futbola koşturacağız. 1,5 ay tatilim var. Sonra yeni yayın dönemi için hazırlıklara başlayacağım” dedi.

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4 Çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte gittiği çadır kampını anlatan Şıkel, “Çok güzel bir deneyim oldu. Çok heyecanlı gittik. Sanki 40 yıldır çadırda kalıyor gibiydik. Kocaman bir çadırımız var. Hava nemli olunca su damlıyor. Biraz daha tekniği geliştirmek lazım” ifadelerini kullandı.







5 Bodrum tatilinde bikini yerine mayo tercihi çok konuşulan Çağla Şıkel, bu yöndeki sorular üzerine şunları söyledi: