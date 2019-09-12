Çağla Şikel'in 'vergi kanununa muhalefet' davasında karar

Davayı karara bağlayan mahkeme, Çağla Şikel'in cezalandırılmasına yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği ve atılı suçun kendisi tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine hükmetti.

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İddianamede, Şikel'in Beşiktaş Vergi Dairesi vergi mükellefi olduğu, 2013 yılı hesap ve işlemlerinin Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından vergi incelemesine tabi tutulduğu belirtilmişti. İddianamede, Şikel'in, 2013 yılında muhtelif firmalar tarafından düzenlenen gerçek bir alış satışa dayanmayan sahte faturaları kullandığı, bahse konu bu faturaları ilgili dönemlerde gider hesaplarına kaydederek gelir vergisine esas serbest meslek kazancının hesaplanmasında dikkate aldığı, ayrıca söz konusu faturalarda yer alan KDV'leri haksız yere indirim konusu yaptığı ve bu suretle atılı suçu işlediği kaydedilmişti.



İddianamede, Çağla Şikel'in zincirleme şekilde "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıl 9 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.