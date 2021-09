Çağlar Çorumlu'nun rol aldığı tartışma yaratan reklama Zeki Müren'in yeğeninden açıklama

Reklam filminin hazırlanış aşamasında Müren’in ailesine danışılması gerektiğini belirten Olgaç, “Kendisiyle ilgili her türlü yorumu, taklidi yapan insanlara gülümseyerek bakmıştır. Reklamı izlerken duygulanarak, eski anılarım canlanarak onu izledim” dedi.

Müren'in "Taklitler aslını yaşatır" dediğni hatırlatan Olgaç, "Kendisiyle ilgili her türlü yorumu, taklidi yapan insanlara gülümseyerek bakmıştır. Hiçbirine cevap vermemiştir. Bu olayda da tenkit edilecek ve önemle itiraz edilecek bir yön görmedim. Reklam dinlediğim zaman reklam dönerken duygulanarak, eski anılarım canlanarak onu izledim. Anılar canlanınca reklama daha sempatik gözle bakmaya başladım" diye konuştu.

Zeki Müren’in hala gündemde olduğunu belirten Olgaç, “Zeki Müren'in 'güneş' olma özelliği, hala güneşinin bize yansıdığını, bu güneşin ışığının bizi aydınlattığını görüyoruz. Kendisine çok önemli duygularla, hislerle seyrediyorum ki, onunla ilgili her projeyi, anma gecelerini hep gözyaşıyla takip etmişimdir. Onun programlarının hiçbirini kaçırmadan gittiğimde önüme bakmadan, yemek yemeden, kıpırdamadan onu izlemişim. Bir gün programdan sonra 'Benim programlarımda benden gözünü ayırmıyorsun' demişti. Onun her şeyini izlemek, görmek istiyordum. Onunla ilgili çok hatıra, doküman var. O benim için bir sanat güneşinin çok ötesinde. Bir kalp, bir can benim için” diye konuştu.