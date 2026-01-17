Çağrı Çıtanak'tan oğlu Devin ile poz. "Hiç eskimesin diye paylaşıyorum"
17.01.2026 14:08
NTV - Haber Merkezi
Kendisi gibi oyuncu Başak Gümülcinelioğlu ile evli olan Çağrı Çıtanak kısa bir süre önce baba oldu. Ünlü isim, minik oğluyla yeni bir fotoğrafını paylaştı.
“Sen Çal Kapımı” adlı dizi setinde birlikte rol alan ve arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Başak Gümülcinelioğlu ile meslektaşı Çağrı Çıtanak, mutlu birlikteliklerini 2022 yılında nikahla taçlandırdı. Kemerburgaz'da dünyaevine giren ünlü çifti aileleri ve arkadaşları yalnız bırakmadı.
Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten bebek müjdesi geldi. “Yargı” dizisiyle şöhreti yakalayan Başak Gümülcinelioğlu, 78'inci Cannes Film Festivali'nde bebek beklediğini duyurdu.
İLK KEZ ANNE BABA OLDULAR
Hamilelik sürecinde de sık sık paylaşım yapan ünlü oyuncu, 4 Kasım 2025 tarihinde oğullarına kavuştu. Oyuncu çift, bebeklerine hareket çaba anlamına gelen Devin adını verdi.
Şimdilerde ilk kez anne baba olmanın tadını çıkaran ünlü çiftten Çağrı Çıtanak, minik oğlu ile yeni bir fotoğrafını paylaştı. Çıtanak'ın duygusal notu ise dikkat çekti.
"SENİ SEVİYORUM OĞLUM"
Oğlu omzunda uyurken çekilen bir fotoğrafını paylaşan 36 yaşındaki Çıtanak, “Hiç eskimesin diye paylaşıyorum. İstediğin her zaman omuzlarımı duble yatak olarak kullanabilirsin oğlum. Seni seviyorum” ifadelerini kullandı.
Öte yandan yaklaşık 1 yıl önce NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak "Enerji olarak çok benzesek de aslında çok zıt karakterleriz" demişti.
Ayrıca 34 yaşındaki Gümülcinelioğlu, Çıtanak’ın üç ay boyunca kendisini sevgili olmaya ikna etmeye çalıştığını da açıklamıştı.