Çalıntı şarkı davasında Katy Perry’ye 2,78 milyon dolarlık fatura
Katy Perry, çalıntı olduğu iddiası mahkeme jürisi tarafından doğrulanan Dark Horse şarkısı için yapımcısıyla birlikte 2,78 milyon dolar telif ödemek zorunda kalabilir.
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Katy Perry, Grammy adayı şarkısı Dark Horse’un çalıntı olduğu suçlamasıyla karşı karşıya.
Perry’nin 2013 yılında yaptığı ve 6 milyondan fazla satan şarkısı hakkında Hristiyan rap müziğin temsilcilerinden, gerçek ismi Marcus Gray olan Flame 2014 yılında ‘çalıntı’ davası açmıştı.
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Dokuz kişilik jüri heyeti, Los Angeles kentindeki mahkemede, Perry’nin şarkısının, Flame’in 2008’de yaptığı Joyful Noise’dan çalıntı olduğuna hükmetti.
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Davacılar; Perry ve şarkı için işbirliği yaptığı sanatçılar ile yapımcısı Dr Luke’un müzik şirketi Capitol Records’tan 2,78 milyon dolar telif talep edildi. Bu para, telif hakkı ihlali kararı durumunda, söz yazarı Marcus Gray ve diğer davacılara verecek.
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Telif hakkı için Perry’ye ve şarkının yapımcılarına ne kadar para cezası verileceğine bir sonraki duruşmada karar verilecek.
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Perry’nin avukatları, jürinin aksine, yargıcın kanıtlara dayanarak telif hakkı ihlali bulunmadığına hükmetmesini bekliyor.