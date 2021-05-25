Çalışanlarından Kim Kardashian'a maaş ödememe suçlaması

ntv.com.tr 25.05.2021 - 08:47
Çalışanları tarafından maaş ödememekle suçlanan Kim Kardashian’ın başı dertte.40 yaşındaki reality show yıldızı, Hidden Hills’teki evinde çalışanları tarafından ödenmemiş ücretleri ve yan haklarını alamadıkları iddiasıyla dava edildi.
Kardashian’ın bir temsilcisi TMZ'ye konuşarak, mülkte devam eden bakım ve temizlik hizmetleri için çalışanların bir şirket tarafından tutulduğunu, Kardashian’ın bu şirketin işlerini nasıl yönettiğinden ve doğrudan personeliyle yaptıkları anlaşmalardan sorumlu olmadığını öne sürdü.
Çalışanlar zararlarının tazmin edimesini talep etti.
Öte yandan Kim Kardashian'ın, dört çocuğunun babası kanye West ile de boşanma davası sürüyor.