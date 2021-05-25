Çalışanlarından Kim Kardashian'a maaş ödememe suçlaması

Kardashian’ın yedi çalışanı, işe alındıkları tarihte kendilerine tam zamanlı çalışanlar oldukları söylenmesine rağmen, gündenlik çalışan muamelesiyle karşılaştıklarını iddia etti.

Kardashian’ın bir temsilcisi TMZ'ye konuşarak, mülkte devam eden bakım ve temizlik hizmetleri için çalışanların bir şirket tarafından tutulduğunu, Kardashian’ın bu şirketin işlerini nasıl yönettiğinden ve doğrudan personeliyle yaptıkları anlaşmalardan sorumlu olmadığını öne sürdü.

Mahkeme belgelerine göre, çalışanlar, kendilerine maaş bordolarının verilmediğini, maaşlarının düzenli bir programa göre ödenmediğini, kendilerine yemek ve dinlenme molaları verilmediğini, harcamaları için uygun şekilde geri ödemelerinin yapılmadığını, çalışma saatlerini kaydedilmesi için bir sistem sağlanmadığını ve fazla mesai için ödeme yapılmadığını iddia etti.