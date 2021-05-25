Çalışanlarından Kim Kardashian'a maaş ödememe suçlaması

Kim Kardashian'ın evinde çalışanlar, maaşlarının ödenmesiği ve diğer haklarının verilmediği gerekçesiyle ünlü yıldızı dava etti.

ntv.com.tr 25.05.2021 - 08:47

Çalışanlarından Kim Kardashian'a maaş ödememe suçlaması - 1

Çalışanları tarafından maaş ödememekle suçlanan Kim Kardashian’ın başı dertte.

40 yaşındaki reality show yıldızı, Hidden Hills’teki evinde çalışanları tarafından ödenmemiş ücretleri ve yan haklarını alamadıkları iddiasıyla dava edildi.
Çalışanlarından Kim Kardashian'a maaş ödememe suçlaması - 2
Kardashian’ın yedi çalışanı, işe alındıkları tarihte kendilerine tam zamanlı çalışanlar oldukları söylenmesine rağmen, gündenlik çalışan muamelesiyle karşılaştıklarını iddia etti.
Çalışanlarından Kim Kardashian'a maaş ödememe suçlaması - 3

Kardashian’ın bir temsilcisi TMZ'ye konuşarak, mülkte devam eden bakım ve temizlik hizmetleri için çalışanların bir şirket tarafından tutulduğunu, Kardashian’ın bu şirketin işlerini nasıl yönettiğinden ve doğrudan personeliyle yaptıkları anlaşmalardan sorumlu olmadığını öne sürdü.

Çalışanlarından Kim Kardashian'a maaş ödememe suçlaması - 4
Temsilci, “Kim, aracı şirketle çalışanlar arasındaki meselenin bir an önce hallolmasını, şirketin en kıa sürede çalışanların sorununu gidermesini umuyor” dedi.
Çalışanlarından Kim Kardashian'a maaş ödememe suçlaması - 5
Mahkeme belgelerine göre, çalışanlar, kendilerine maaş bordolarının verilmediğini, maaşlarının düzenli bir programa göre ödenmediğini, kendilerine yemek ve dinlenme molaları verilmediğini, harcamaları için uygun şekilde geri ödemelerinin yapılmadığını, çalışma saatlerini kaydedilmesi için bir sistem sağlanmadığını ve fazla mesai için ödeme yapılmadığını iddia etti.
Çalışanlarından Kim Kardashian'a maaş ödememe suçlaması - 6

Çalışanlar zararlarının tazmin edimesini talep etti.

Öte yandan Kim Kardashian'ın, dört çocuğunun babası kanye West ile de boşanma davası sürüyor. 

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