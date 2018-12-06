Çalkan Algün'den boşanan Merve Sevi: Kötü bir hastalığa yakalanmışım da geçmiş gibi
Oyuncu Merve Sevi eşi Çalkan Algün'den boşandığını duyurdu. Sevi yaptığı açıklamada, "Sanki kötü bir hastalığa yakalanmışım da geçmiş gibi, doktor tekrardan yaşayacağımı müjdelemiş gibiyim" dedi.
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Oyuncu Merve Sevi spor eğitmeni eşi Çalkan Algün’le evliliğinde yaşadığı krizi aşamadı.
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6 ay önce evliliğini bitirmek için mahkemeye başvuran ancak kararından vazgeçen çift bu kez boşandı.
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Çift, boşanma haberini karşılıklı olarak sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajla duyurdu.
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Gelişmelerin ardından açıklama yapan Sevi, "Nasılım biliyor musunuz? Sanki kötü bir hastalığa yakalanmışım da geçmiş gibi, doktor tekrardan yaşayacağımı müjdelemiş gibiyim. Allah herkesin gönlüne göre versin. Sevgiden ayrılmayın" ifadelerini kullandı.
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Sevi ile eşi, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmış, bunun üzerine ayrılık iddiaları basına yansımıştı. Sevi, o iddiaları “Ayrılık yok sadece Instagram sayfalarımızı kişisel kullanma kararı aldık” diyerek yalanlamıştı.