Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın şeker pembe kabanıyla verdiği mesaj

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gündemden düşmeyen üyelerinden Kate Middleton ve Prens William, Prens Harry ve Meghan Markle'ın Oprah röportajından sonra ilk kez yüz yüze bir etkinlikte görüldü. Düşesin hem karantina hem de Kraliyet Ailesi'ndeki çatlak sonrası katıldığı ilk etkinlikte şeker pembe kazak eile kaban kullanması, stilistler tarafından bilinçli bir tercih ve mesaj olarak yorumlandı.

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13.03.2021 - 07:11

Kraliyet için gergin geçen bir haftanın ardından halkın karşısına çıkan Kate Middleton'ın etkinlikte görünümü için tercihi şeker pembeden yana oldu.

Ziyaret, Cambridgeler için zorlu bir zamanda gerçekleşmiş olsa da Kate Middleton pembe Boden kazağı ve aynı tondaki Max & Co. kabanıyla yine göz kamaştırıyordu. Düşes görünümünü kapitone Jaeger çantayla tamamladı.

Prens William ise uzun koyu bir paltonun altına koyu renkli pantolon, bebek mavisi gömlek ve bordo süveter giydi.

Stilist ve moda uzmanı Samantha Harman, Cambridge Düşesi'nin kıyafetinin arkasında bir anlam olduğunu öne sürdü.

Pembenin nezaketle ilişkilendirilen sakinleştirici bir renk olduğunu belirten Harman, "Düşes gözlerin üzerlerinde olduğu bir dönemde sakinlik duygusunu yansıtmak istiyor olabilir" dedi ve şöyle devam etti:

"Düşes, Oprah röportajının ardından ilk kez toplum karşısına çıktı. Muhtemelen doğru görünüm ile doğru mesajı iletme baskısı yoğun olmuştur."

Birkaç yıl önce gazetelerde Meghan'ın düğün öncesinde bir çiçekli elbise yüzünden yaşadıkları gerginlik nedeniyle Cambridge Düşesi Kate'i ağlattığı iddia edilmişti. Ancak Markle, Kate'i ağlatmadığını, bunun tersi olduğunu belirtmişti. Meghan röportajda, "Düğünden birkaç gün önce Kate, çiçekçi kız elbiseleri nedeniyle beni ağlattı ve gerçekten duygularımı incitti" cümlelerini kullanmıştı. Daha sonra Kate'in kendisinden özür dilediğini ekleyen Markle, bu hikayeyi 'Kate'i aşağılamak için' anlatmadığını, onun 'iyi bir insan' olduğunu söylemişti.