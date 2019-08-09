Cameron Diaz: Evlilik 60'a 40 gibi bir oran değil

1 Amerikalı oyuncu Cameron Diaz, InStyle dergisine yaptığı açıklamada oyunculuğu ikinci plana attığından beri kendine zaman ayırabilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.





2 46 yaşındaki oyuncu kariyerine ara vermesiyle ilgili "Hayatımın yarısından fazlasını kamera karşısında geçirdim. Hayatımı düzenlemek ve nasıl geri dönmek istediğimi anlamak için kendime zaman ayırmayı fazlasıyla hakettim" dedi.

3 En İyi arkadaşım evleniyor, Charlie'nin Melekleri, Azınlık raporu ve New York Çeteleri gibi unutulmaz filmlerde rol alan Diaz sözlerine "Bu sektöre geri dönmeyi istemeye bilirim. Performans sergilemeyi özlemiyorum. Ne yaparsam yapayım tutkuluolsun istiyorum" diye devam etti.





4 Oyunculuğa ara vermesiyle her zaman yanında olan insanlara daha fazla vakit ayırabildiğini söyleyen Cameron Diaz "Benji ile evlenmek benim başıma gelen en güzel şeydi. Dünyanın en iyi eşine sahibim. Dünyadaki en iyi insan ve o benim eşim" dedi.





5 Evlilikle ilgili fikirlerini de paylaşan Hollywood yıldızı "Evlilik kesinlikle zor ve üstünde çalışmanız gereken bir iş. Seçtiğin kişinin seninle birlikte bir şeyleri yürütmeye istekli olması lazım. Evlilik 60'a 40 gibi bir oran değil kesinlikle 50-50. Her zaman da böyle olmalı" dedi.





6 Diaz sözlerini "Evlendiğimde buna hazır mıydım bilmiyorum fakat Benji'nin özel biri olduğunu biliyordum. O gerçekten iyi bir adam. Saçma sapan hiçbir şey yok. Bu, gerçekten ferahlatıcı. Hayatımda olduğu için minettarım" diye bitirdi.