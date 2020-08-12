Cameron Diaz oyunculuğu bırakma nedenini açıkladı

Hollywood’un en çok kazanan oyuncuları arasındayken oyunculuğu bırakan Cameron Diaz, "Aylar boyunca 12 saat çalışıyorsun ve başka bir şeye zaman kalmıyor. Huzur buldum ve kendimle ilgilenmeye başladım" dedi.

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12.08.2020 - 10:58

Gwyneth Paltrow’un Youtube’daki ‘In Goop Health: The Sessions’ programına katılan Cameron Diaz; bu yeni düzeninde çok huzurlu olduğunu ifade etti.







2014 yılından bu yana hiçbir filmde rol almayan Diaz konu hakkında şöyle konuştu: “Huzurlu hissediyorum. Ruhum huzur buldu çünkü sonunda kendimle ilgilenebilmeye başladım. "

"Pek çok insan için bu garip gelebilir ama senin bunu anlayacağını biliyorum. Oyuncu olarak sürekli görünür olmak büyük bir baskı getiriyor."

"Bir filme başladığında sana sahip oluyorlar. Aylar boyunca günde 12 saat çalışıyorsun ve başka hiçbir şey için zaman kalmıyor"







Benji Madden ile evli olan ve 2020’nin başlarında Raddix adında bir kız çocuğu dünyaya getiren yıldız isim, "Anne olmayı çok sevdim. Bu hayatımın en iyi bölümü. Eş konusunda da çok şanslıyım. Koronavirüs bizi etkilemedi. Kendi evimizde zaten karantinada gibiydik. Sadece dostlarımla görüşemiyorum, hepsi bu…" dedi.

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