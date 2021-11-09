Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor

Haberler 09.11.2021 - 15:44
Ünlü pop yıldızı Camila Cabello, Los Angeles şehrinde, ünlülerin yaşadığı bölge olarak bilinen Hollywood Hills’teki evini satıyor. 24 yaşındaki Küba asıllı Amerikalı şarkıcı, evine 4 milyon dolar fiyat biçti.
Cabello, evi 2019’da 3,4 milyon dolara satın almıştı.
Cabello, zamanının çoğunu kendisi gibi şarkıcı olan erkek arkadaşı Shawn Mendez ile birlikte Miami’de geçiriyor. Çiftin Miami’de ev aradığı öğrenilirken, Cabello da Hollywood’daki evini satışa çıkardı.
585 metrekarelik alana yayılan mülkte 4 yatak odası ve 4 banyo bulunuyor.
Gurme mutfağı, tuzlu su havuzu, barbekü alanı gibi özellikleri bulunan evi bir de müzik stüdyosu var.
İşte Camila Cabello’nun 4 milyon dolarlık evinden kareler...