Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Camila Cabello, üç yıl önce satın aldığı Los Angeles'taki evini 600 bin dolar kâr ederek, 4 milyon dolara satışa çıkardı. Evin tuzlu su havuzu, müzik stüdyosu, gurme mutfağı ve daha pek çok özelliği var.

Haberler 09.11.2021 - 15:44

Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 1

Ünlü pop yıldızı Camila Cabello, Los Angeles şehrinde, ünlülerin yaşadığı bölge olarak bilinen Hollywood Hills’teki evini satıyor. 24 yaşındaki Küba asıllı Amerikalı şarkıcı, evine 4 milyon dolar fiyat biçti.

Cabello, evi 2019’da 3,4 milyon dolara satın almıştı.

Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 2

Cabello, zamanının çoğunu kendisi gibi şarkıcı olan erkek arkadaşı Shawn Mendez ile birlikte Miami’de geçiriyor. Çiftin Miami’de ev aradığı öğrenilirken, Cabello da Hollywood’daki evini satışa çıkardı.

Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 3

585 metrekarelik alana yayılan mülkte 4 yatak odası ve 4 banyo bulunuyor.

Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 4

Gurme mutfağı, tuzlu su havuzu, barbekü alanı gibi özellikleri bulunan evi bir de müzik stüdyosu var.

Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 5

İşte Camila Cabello’nun 4 milyon dolarlık evinden kareler...

Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 6
Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 7
Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 8
Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 9
Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 10
Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 11
Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 12
Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 13
Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 14
Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 15
Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 16
Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 17
Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 18
Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 19
Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 20
Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 21
Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 22
Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 23
Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 24
Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 25
Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 26
Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 27
Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 28
Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 29
Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 30
Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 31
Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 32
Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 33
Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 34
Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 35
Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 36
Camila Cabello Hollywood'daki evini 4 milyon dolara satıyor - 37

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