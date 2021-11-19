Camila Cabello ile Shawn Mendes ayrıldı

Haberler 19.11.2021 - 15:08
Geçtiğimiz hafta ilişkileri hakkındaki eleştirilerin etkilerini terapiye giderek aştıklarını açıklayan ve Aşkımız trollere yenilmedi diyen Camila Cabello ile Shawn Mendes çifti ayrıldı.
İkili, ortak açıklama yaparak ayrılık kararı aldıklarını duyurdu. Açıklamada, "Romantik ilişkimizi bitirmeye karar verdik ama insan olarak birbirimize olan sevgimiz her zamankinden daha güçlü" denildi.
İlişkilerine, birbirlerinin en iyi arkadaşı olarak başladıklarını belirten Cabello ve Mendes, bundan sonra da iyi arkadaş olmaya devam edeceklerini dile getirdi.
İkili, ilişkileri sırasında kendilerine gösterilen destek nedeniyle de sevenlerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
Mendes, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Cabello'nun ayağını öpmüş "Çünkü seni seviyorum" notuyla yayınlamıştı. Yıldız ikilinin bu fotoğrafı sosyal medyada viral olmuştu.
İşte ikilinin birlikteliğinden yansıyan diğer kareler...