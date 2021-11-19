Camila Cabello ile Shawn Mendes ayrıldı

Camila Cabello ile Shawn Mendes birlikteliklerini noktaladı. Çift geçtiğimiz haftalarda ilişkileri hakkındaki eleştirilerin etkilerini terapiye giderek aştıklarını açıklamıştı.

Haberler 19.11.2021 - 15:08

Camila Cabello ile Shawn Mendes ayrıldı - 1

Geçtiğimiz hafta ilişkileri hakkındaki eleştirilerin etkilerini terapiye giderek aştıklarını açıklayan ve Aşkımız trollere yenilmedi diyen Camila Cabello ile Shawn Mendes çifti ayrıldı.


Camila Cabello ile Shawn Mendes ayrıldı - 2

İkili, ortak açıklama yaparak ayrılık kararı aldıklarını duyurdu. Açıklamada, "Romantik ilişkimizi bitirmeye karar verdik ama insan olarak birbirimize olan sevgimiz her zamankinden daha güçlü" denildi.


Camila Cabello ile Shawn Mendes ayrıldı - 3

İlişkilerine, birbirlerinin en iyi arkadaşı olarak başladıklarını belirten Cabello ve Mendes, bundan sonra da iyi arkadaş olmaya devam edeceklerini dile getirdi.


Camila Cabello ile Shawn Mendes ayrıldı - 4

İkili, ilişkileri sırasında kendilerine gösterilen destek nedeniyle de sevenlerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.


Camila Cabello ile Shawn Mendes ayrıldı - 5

Mendes, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Cabello'nun ayağını öpmüş "Çünkü seni seviyorum" notuyla yayınlamıştı. Yıldız ikilinin bu fotoğrafı sosyal medyada viral olmuştu.

İşte ikilinin birlikteliğinden yansıyan diğer kareler...

Camila Cabello ile Shawn Mendes ayrıldı - 6
Camila Cabello ile Shawn Mendes ayrıldı - 7
Camila Cabello ile Shawn Mendes ayrıldı - 8
Camila Cabello ile Shawn Mendes ayrıldı - 9
Camila Cabello ile Shawn Mendes ayrıldı - 10
Camila Cabello ile Shawn Mendes ayrıldı - 11

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