Camila Morrone, Leonardo DiCaprio ile ilişkisini savundu

Camila Morrone, sevgilisi Leonardo DiCaprio ile aralarındaki 23 yaş farkı hakkında konuştu.
Rol aldığı Mickey and the Bear adlı filmle adını sinema dünyasına yazdıran 22 yaşındaki Morrone, Los Angeles Times’a verdiği röportajda, 45 yaşındaki Oscar’lı oyuncu ile birlikteliğine dair ‘yargılamalar’dan şikayet etti.
Morrone, “Hollywood’da ve dünya tarihinde tarafların aralarında büyük yaş farkının olduğu pek çok ilişki yaşandı. Bence herkes istediği kişiyle ilişki yaşamalı” dedi.
Genç oyuncu ayrıca “İnsanlar benim ilişkimle neden bu kadar ilgileniyorlar, anlamıyorum” şeklinde konuştu.
“İnsanlar artık beni daha fazla filmde görüyor ve yavaş yavaş kendime sinemada bir kimlik ediniyorum" diyen Morrone, “Sanki her zaman yaşadığınız ilişkiyle kimliklendirilmeniz gerektiği fikri beni hayal kırıklığına uğratıyor. Böyle bağlantı kurulmasını anlıyorum ama ben yoluma devam ettikçe bu konuşmaların azalacağından eminim” ifadesini kullandı.
Arjantin doğumlu bir Amerikalı olan Morrone kariyerine önce modellikle başladı, ardından oyunculuğa geçti. Annesi oyuncu Lucila Polak ile babası model Máximo Morrone, 2006’da boşandı. Annesi Polak, aktör Al Pacino ile uzun süreli bir ilişki yaşadı ama evlenmedi. Morrone hala Pacino’dan üvey babası olarak söz ediyor.