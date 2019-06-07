Can Bonomo ile Öykü Karayel Bodrum'da (Ünlülerin objektiflere takılan tatil kareleri)

1 Can Bonomo, eşi Öykü Karayel ve eşinin ikiz kardeşi Ezgi Karayel, Bodrum tatilinde görüntülendi.













2 Birkaç hafta önce final yapan İstanbullu Gelin dizisinde bir dönem birlikte rol alan Salih Bademci ve İmer Özgün, Çeşme’de yorgunluk atıyor.







3 Çift önceki gün Alaçatı’daki görüntülenen ve uzun süre denizden çıkmayan Bademci ve Özgün’ün romantik anları objektife yansıdı.

4 Rüştü Reçber, Işıl Reçber ve kızları Tuana ve Bodrum Türkbükü’nü tercih etti.



Denize girmek isteyen Tuana’ya babası Rüştü Reçber eşlik etti.









5 Özgür Mumcu ile yeni bir aşka yelken açan Gonca Vuslateri, Bodrum’da sezonu açtı.







6 Objektife takılan Vuslateri, denize girerken iskele merdiveninde bir erkek arkadaşıyla şakalaştı.

7 Bodrum’da tatil yapan Çağla Şıkel, Türkbükü’nde objektife takıldı.







8 Fit görüntüsüyle dikkat çeken 40 yaşındaki ünlü manken, oğulları Uzay ve Kuzey’le denizde oyun oynadı.

9 Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan tatil sezonunu Marmaris’te açtı.







10 Kiraladıkları lüks teknede 8 aylık oğulları Hamza Arda’yla tatil yapan çift, önceki gün Ege koylarını dolaştı.







11 Turan arkadaşlarıyla deniz keyfi yaparken, Aslıhan Doğan oğlunu bir an olsun yalnız bırakmadı.

12 Acun Ilıcalı’dan boşanan Şeyma Subaşı, bayram tatili için Bodrum’u tercih etti. Subaşı, önceki gün bir beachte objektiflere yansıdı.

13 Çeşme’de tatil yapan ünlü isimler arasında oyuncu Asuman Dabak ile modacı Hakan Akkaya da var.







14 İki arkadaş önceki gün Momo Beach’te görüntülendi.







15 15 yaşındayken "Türkiye Güzeli" seçilen, fotomodellik ve mankenlik yaparken sinemaya adım atan, birçok film ve dizide adından sıkça söz ettiren Nebahat Çehre genç görüntüsü ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.



75 yaşındaki usta oyuncu yaz sezonunu Kıbrıs'ta açtı.

16 Buse Narcı 5 gün önce Endonezya’nın Bali adasına gitti.





17 Narcı, önceki gün tıka basa hindistan cevizi dolu olan bir kamyoneti durdurdu.







18 Şaşkın bakışlar arasında üzerine çıktı. Sonra kamyonetin şoförü ile poz verdi.

19 Best Model 2017 birinci güzeli Aslıhan Karalar, Bodrum’un mavi denizinde kırmızı mayosu ile kano keyfi yaptı.







20 Tuba Ünsal, bayram tatilini sevgilisi Caner Karaloğlu ile Çeşme’de geçiriyor.







21 Çift önceki gün Cabaret Grande Beach’teydi.







22 Gün boyu deniz ve güneşin keyfini süren, sahilde el ele yürüyüş yapan çift, bir ara tesadüfen karşılaştıkları Şeyma Subaşı ile de ayaküstü sohbet etti.

23 Aleyna Tilki, bayramda yoğun konser maratonuna ara verip Bodrum’a uçtu.







24 Genç şarkıcı, önceki gün Kai Beach’te objektife takıldı.







25 Plaja makyaj sanatçısı arkadaşı Rıfat Yüzüak ile giden Tilki, yeşil renkli bikinisiyle dikkat çekti.

26 Bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan Gençlerbirliğili futbolcu Selçuk Şahin, eşi Emel Şahin'le Çeşme'de aşk tazeledi.



Genç çift, sahilde birbirlerine sarılıp öptü. Bu anlar ise kameralara yansıdı.