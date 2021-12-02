Can Bonomo: Sanki yeniden doğmuşum!

Haberler 02.12.2021 - 12:35
Oyuncu Öykü Karayel ile 2018'den bu yana mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Can Bonomo, nisan ayında oğlu Roman'ı kucağına alarak, ilk kez babalık duygusunu yaşamıştı.
"SANKİ YENİDEN DOĞMUŞUM!"
Eylül ayında oğlunun yüzünü göstererek kural bozan Bonomo, Roman ile birlikte yeniden objektif karşısına geçti.
Ünlü şarkıcı, oğluyla yeni fotoğrafını, "Kucaklıyorum kendi kendimi 34 yaşında. Sanki yeniden doğmuşum bembeyaz. Üç canım var, üç gücüm var, üç kereyim. Ne iyi etmişim... Canlarım benim. Aferin bize" sözleriyle sosyal medya hesabından yayınladı.
Can Bonomo'nun gönderisine takipçileri beğeni yağdırdı.
"BONOMO ÇETESİ"
Ünlü isim, geçtiğimiz hafta eşi ve oğluyla bu pozunu, "Bonomo çetesi!" notuyla paylaşmıştı. Takipçileri Can Bonomo'nun gönderisine, Roman'ın kendisine çok benzediği şeklinde yorumlar yapmıştı.
"BENİM KOPYAM GİBİ"
34 yaşındaki şarkıcı, baba olma hissiyatıyla ilgili, "Çok başka bir duygu... Daha dünyaya geleli doksan gün oldu, beni bıraksan saatlerce onunla ilgili konuşabilirim. Bir de oğlum tıpkı bana benziyor. Annesine de benzeyebilirdi ama benim kopyam gibi kendisi" demişti.
Geçtiğimiz günlerde 'Dağ' adlı yeni şarkısını yayınlayan Bonomo, oğluyla fotoğrafına, "PR ekibimiz soluksuz çalışıyor" şeklinde esprili yorum yazmıştı.
"HİÇ SIKILMAYACAĞIM BİR YOLCULUĞA ÇIKMIŞIM GİBİ"
Karayel de Bonomo ile ilişkisini anlatırken, "Hem çok aynıyız hem de çok farklıyız. Aynı olduğumuz taraflarımız bana güven duygusu veriyor. Farklı olduğumuz taraflarımızsa beni çok heyecanlandırıyor. Sanki hiç sıkılmayacağım bir yolculuğa çıkmışım gibi" sözlerini kullanmıştı.