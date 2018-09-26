Can Bonomo trafik kazası geçirdi (Kaza anı kamerada)

Kazayı gören Doğan Yılmaz, “Ticari taksi buradan geçerken durdu. Müşteri inecekti, motosiklete çarptı. Motosiklet bir yana kendi bir yana savruldu. Adam yanda kaldı, 112’yi aradık. Onlar da ellemeyin dediler, kaskıyla o şekilde kaldı. Kaza yapan Can Bonomo'ydu, gördük” dedi. Diğer bir esnaf ise, “Ah diye bir ses duydum. Baktım ki taksi motosikletliye vurmuş, orada yatıyordu. Yaralıydı, ambulans geldi, götürdüler” ifadelerini kullandı.

KAZA ANI KAMERADA (TIKLA İZLE)