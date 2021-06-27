Can Bonomo ve Öykü Karayel çifti oğulları Roman'la tatilde

27.06.2021 - 10:32
Oyuncu Öykü Karayel ile şarkıcı Can Bonomo, 2018'de nikah masasına oturmuş, iki ay önce de bebekleri Roman'ı kucaklarına almıştı.
Öğle saatlerinde arkadaşları ile buluşan Karayel ile Bonomo, bebeklerini denize soktu ve onunla vakit geçirdi.
Halinden oldukça memnun görünen Roman'ın, bir ara annesinin kucağında babasına bakarak gülümsemesi objektiflere yansıdı.
Bonomo, oğlunun doğum haberini paylaşırken, "(Pax Romana 2021): Adınla yaşa canım oğlum, Roman. Annen ve baban her zaman yanında. Sağlık, huzur ve barışla..." demişti.
Öte yandan Bonomo, birkaç gün önce de oğlunu ilk kez denize soktuğunu takipçileriyle paylaşmış ve bu kareye "Denizle tanıştı benim güzel oğlum" notunu düşmüştü.