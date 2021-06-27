Can Bonomo ve Öykü Karayel çifti oğulları Roman'la tatilde

Can Bonomo ile Öykü Karayel, iki ay önce dünyaya gelen bebekleri Roman’la birlikte Çeşme'de tatil yapıyor. Çift, oğullarını denize sokarken objektiflere yansıdı.

27.06.2021 - 10:32

Can Bonomo ve Öykü Karayel çifti oğulları Roman'la tatilde - 1

Oyuncu Öykü Karayel ile şarkıcı Can Bonomo, 2018'de nikah masasına oturmuş, iki ay önce de bebekleri Roman'ı kucaklarına almıştı. 

Can Bonomo ve Öykü Karayel çifti oğulları Roman'la tatilde - 2
Mutlu bir evlilikleri olan oyuncu çift, Çeşme'ye tatile gitti. İkili, önceki gün minik oğulları Roman ile birlikte özel bir plajda görüntülendi.
Can Bonomo ve Öykü Karayel çifti oğulları Roman'la tatilde - 3

Öğle saatlerinde arkadaşları ile buluşan Karayel ile Bonomo, bebeklerini denize soktu ve onunla vakit geçirdi.

Can Bonomo ve Öykü Karayel çifti oğulları Roman'la tatilde - 4

Halinden oldukça memnun görünen Roman'ın, bir ara annesinin kucağında babasına bakarak gülümsemesi objektiflere yansıdı.

Can Bonomo ve Öykü Karayel çifti oğulları Roman'la tatilde - 5

Bonomo, oğlunun doğum haberini paylaşırken, "(Pax Romana 2021): Adınla yaşa canım oğlum, Roman. Annen ve baban her zaman yanında. Sağlık, huzur ve barışla..." demişti.

Can Bonomo ve Öykü Karayel çifti oğulları Roman'la tatilde - 6

Öte yandan Bonomo, birkaç gün önce de oğlunu ilk kez denize soktuğunu takipçileriyle paylaşmış ve bu kareye "Denizle tanıştı benim güzel oğlum" notunu düşmüştü.

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