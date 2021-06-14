Can Bonomo'dan oğlu Roman'la ilk fotoğraf

Oyuncu Öykü Karayel ile evli olan şarkıcı Can Bonomo, nisan ayında dünyaya gelen oğlu Roman’la çekilen ilk fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

14.06.2021 - 11:30

Can Bonomo'dan oğlu Roman'la ilk fotoğraf - 1
Ünlü şarkıcı Can Bonomo, nisan ayında dünyaya gelen oğlu Roman’la çekilen bir karesini Instagram hesabına yükledi. Ünlü şarkıcı bu karenin altına İngilizce “Güçlü sincap Romulus” notunu düştü. Baba-oğulun bu karesi takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Can Bonomo'dan oğlu Roman'la ilk fotoğraf - 2
Bonomo’ya, sevenleri, “Tablo gibi olmuş” ve “Anneyle (Öykü Karayel) de poz gelsin istiyoruz” mesajını gönderdi.
Can Bonomo'dan oğlu Roman'la ilk fotoğraf - 3

2018'DE EVLENDİLER

İki yıllık birlikteliğin ardından 2018'de evlenen Öykü Karayel (30) ile Can Bonomo (33), ilk bebeklerini nisan ayında kucaklarına aldı.

Can Bonomo'dan oğlu Roman'la ilk fotoğraf - 4

Bebeğin doğum haberi, Bonomo'nun, Instagram hesabındaki açıklama kısmında yazan, "Müzisyen ve Şair" tanımlarının yanına "Baba" kelimesini de eklemesiyle anlaşıldı.

Oğlunun elini gösteren kareyi de paylaşan ünlü şarkıcı, gönderisine, "(Pax Romana 2021): Adınla yaşa canım oğlum, Roman. Annen ve baban her zaman yanında. Sağlık, huzur ve barışla..." yazarak eşi Öykü Karayel'i etiketledi.

Can Bonomo'dan oğlu Roman'la ilk fotoğraf - 5
Bonomo ve Karayel çifti, bebeklerini beklerken sık sık hamilelik dönemine ait pozlarını paylaştı.
Can Bonomo'dan oğlu Roman'la ilk fotoğraf - 6
Öykü Karayel, daha önce verdiği bir röportajında “Ne zaman anne olacaksınız” sorusuna, “Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri olmadım. Can’la karşılaşınca her şey doğru gelmeye başladı” diye yanıt vermişti.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER