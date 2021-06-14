Can Bonomo'dan oğlu Roman'la ilk fotoğraf

14.06.2021 - 11:30
2018'DE EVLENDİLER
İki yıllık birlikteliğin ardından 2018'de evlenen Öykü Karayel (30) ile Can Bonomo (33), ilk bebeklerini nisan ayında kucaklarına aldı.
Bebeğin doğum haberi, Bonomo'nun, Instagram hesabındaki açıklama kısmında yazan, "Müzisyen ve Şair" tanımlarının yanına "Baba" kelimesini de eklemesiyle anlaşıldı.
Oğlunun elini gösteren kareyi de paylaşan ünlü şarkıcı, gönderisine, "(Pax Romana 2021): Adınla yaşa canım oğlum, Roman. Annen ve baban her zaman yanında. Sağlık, huzur ve barışla..." yazarak eşi Öykü Karayel'i etiketledi.