Can Bonomo'nun hacker isyanı (Ölen annesinin hesabından mesaj)

2

Hackerlar, Bonomo'ya annesinin ağzından, "Oğlum ben annen nasılsın? Bu özel sırrımız olsun. Burada arada iletişim hakkımız var. Ben iyiyim. Ölmeden birine borcum vardı. Burada çok ağır geliyor. Sana hesabını iletsem oraya 10 bin euro yatırır mısın? Ben annen güneş gibi parlak ol" mesajını gönderdi.