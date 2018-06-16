Can Yaman: Brad Pitt ve Johnny Deep'i örnek aldım
Star TV'de yayınlanacak Erkenci Kuş dizisiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanan Can Yaman, rolü için, dünyaca ünlü aktörleri örnek aldı. Oyuncu, “Brad Pitt’in tüm filmlerini yeniden izledim. Johnny Deep’in ise, styling’inden ilham aldım” dedi.
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1Can Yaman, başrolünü Demet Özdemir’le paylaşacağı Erkenci Kuş’ta, dünyaca ün yapmış fotoğrafçı Can Divid karakterine hayat verecek.
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2Oyuncu, Star TV’de ekrana gelecek projede, rolü için dört ay öncesinden hazırlıklara başladı.
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3Sportmen bir karakteri canlandıran Yaman, disiplinli bir antrenman sürecine girdi. Oyuncu, haftanın beş günü boks ve cross fit gibi sporları yaptı.
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4Brad Pitt’in tüm filmlerini yeniden izlediğini anlatan Yaman, “Özellikle, ‘İhtiras Rüzgarları’ndaki rolü, karaktere uyduğu için vücut dilini örnek aldım" dedi.
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5Yaman "MacGyver adlı dizideki karakterin, problemleri ustalıkla çözme yanını, Johnny Deep’in ise styling’inden ilham aldım” diye konuştu.
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Yaman, rolü gereği göğsüne de geçici Albatros kuş dövmesi yaptırdı.