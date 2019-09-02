Can Yaman IMDb'de zirveye çıktı
ntv.com.tr
Bugün açıklanan IMDb Starmetre sonuçlarına göre, en son Star TV'nin Erkenci Kuş dizisinde seyirci karşısına çıkan Can Yaman, Türk oyuncular içinde birinci oldu. Dünya çapında 11 milyonu aşkın isim arasında da ilk 3000 arasına girdi.
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1Socipol'ün verilerine göre, en son Star TV'nin Erkenci Kuş dizisinde seyirci karşısına çıkan Can Yaman, 11 milyonu aşkın isim arasında 2281'inci olarak Türk oyuncular içinde birinci oldu. Bu sıralama, Can Yaman’ın kariyerindeki en iyi IMDb Starmetre sıralaması.
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Yaman geçen hafta da ilk 3000 isim arasında yer alıyordu, ancak Farah Zeynep Abdullah’ı geçememişti. Yaman’ın 5 haftalık ortalama IMDb sıralaması 5 binlerde.
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3Erkenci Kuş dizisinde Can Yaman’ın partneri olan Demet Özdemir de globalde ilk 10 bin isim arasında yer alırken Türk oyuncularda ilk 10 isim arasında kendine yer edindi.
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4Uzun zamandır listenin zirvesinde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, Can Yaman’ın ardından ikinci sırada yer alıyor.
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Hakan: Muhafız (The Protector) dizisiyle IMDb Starmetre rekorunu halen elinde bulunduran Ayça Ayşin Turan da bu hafta 5345'inci olarak Türk oyuncular içinde üçüncü olabildi.
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6Bu hafta IMDb starmetre listesinde ilk 50 ismin ortalama sırası geçen haftaya göre yükseldi. Büyük bir rekabetin olduğu starmetre zirvesinde bu hafta 23 bin sıra yükselen Afra Saraçoğlu, 13 bin sıra yükselen Leyla Lydia Tuğutlu ve 15 bin sıra yükselen Ebru Şahin ilk 50 ismin arasında dikkat çekiyor.
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7Tolga Sarıtaş 17 bin sıra yükselerek listeye ancak 50. sıradan dahil olabildi. IMDB Starmetre’deki ilk 50 Türk oyuncunun 19’u erkek, 31’i kadın oyunculardan oluşuyor.
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Afili Aşk dizisinin iki starı Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk de listede yükselen iki isim.
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IMDb sıralamasında ilk 10 bin isim arasında yer almak büyük bir prestij göstergesi ve uluslararası bilinirliğin işareti olarak kabul ediliyor. IMDb Starmetre’de Ayça Ayşin Turan 42. olarak Türk oyuncular içinde en yüksek sıralamayı yapmıştı.
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IMDB STARMETRE SIRALAMASI