Can Yaman ve sevgilisi Diletta Leotta İstanbul'da: Ailesiyle tanıştırdı

Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile Türkiye'ye geldi. Leotta'yı ailesiyle tanıştıran Yaman, İstanbul'u sevgilisine gezdirmeyi de ihmal etmedi. Rol aldığı Sandokan adlı dizi nedeniyle uzun süredir İtalya'da bulunan Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile Türkiye'ye geldi. 29 yaşındaki Leotta'yı ailesiyle tanıştıran Yaman,sevgilisine İstanbul'u da gezdirdi. Evlilik yolunda ilerleyen çift, İstanbul'daki ilk günlerinde Boğaz turu yaptı. İlerleyen saatlerde Yaman, Leotta'yı ailesiyle tanıştırdı. Yaman'ın annesi Güldem Can, paylaştığı fotoğrafa, "Kızım Oğlum" notunu düştü. Leotta, Ayasofya Camii'ni de ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Ünlü spiker, Ayasofya'da verdiği sosyal medyadan da yayınladı.