Can Yaman ve sevgilisi Diletta Leotta İstanbul'da: Ailesiyle tanıştırdı

Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile Türkiye'ye geldi. Leotta'yı ailesiyle tanıştıran Yaman, İstanbul'u sevgilisine gezdirmeyi de ihmal etmedi.

24.06.2021 - 10:12

Can Yaman ve sevgilisi Diletta Leotta İstanbul'da: Ailesiyle tanıştırdı - 1
Rol aldığı Sandokan adlı dizi nedeniyle uzun süredir İtalya'da bulunan Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile Türkiye'ye geldi.


Can Yaman ve sevgilisi Diletta Leotta İstanbul'da: Ailesiyle tanıştırdı - 2
29 yaşındaki Leotta'yı ailesiyle tanıştıran Yaman,sevgilisine İstanbul'u da gezdirdi.


Can Yaman ve sevgilisi Diletta Leotta İstanbul'da: Ailesiyle tanıştırdı - 3
Evlilik yolunda ilerleyen çift, İstanbul'daki ilk günlerinde Boğaz turu yaptı.

Can Yaman ve sevgilisi Diletta Leotta İstanbul'da: Ailesiyle tanıştırdı - 4
İlerleyen saatlerde Yaman, Leotta'yı ailesiyle tanıştırdı. Yaman'ın annesi Güldem Can, paylaştığı fotoğrafa, "Kızım & Oğlum" notunu düştü.


Can Yaman ve sevgilisi Diletta Leotta İstanbul'da: Ailesiyle tanıştırdı - 5
Leotta, Ayasofya Camii'ni de ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Ünlü spiker, Ayasofya'da verdiği sosyal medyadan da yayınladı.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER