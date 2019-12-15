Can Yaman'ın eski sevgilisi Bestemsu Özdemir konuştu: Kadını aşağılayan bir durum

Can Yaman'ın eski sevgilisi Bestemsu Özdemir Nişantaşı’nda görüntülendi. Arap dünyasından teklif alıp almadığını sorulan ünlü oyuncu, “Ben bir Arap şarkıcının klibinde oynadım, fakat oralara gidip, açılış yapıp yemeklere katılmadım. Bayan olunca konu başka yerlere gidiyor, hiç o toplara girmedim” yanıtını verdi.
Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre; Özdemir, eski sevgilisi Can Yaman’ın son dönemde tartışılan açıklamalarıyla ilgili de ilk kez konuştu.
Özdemir konu hakkında, “O arkadaşın görüşüne katılmıyorum. Çok şey söyleyebilirim ama söylemek istemiyorum. Kadını aşağılayan bir durum. Herkesin kendi karakteri, tercihi" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Özdemir'in adı Can Yaman'dan ayrıldıktan sonra Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile anılmıştı.