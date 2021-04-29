Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta ile milyarder Ryan Friedkin görüntülendi
Can Yaman’ın bir süredir beraber olduğu hatta evlenme teklifi ettiği İtalyan spiker Diletta Leotta ile iş insanı milyarder Ryan Friedkin’in dudak dudağa yakalandı. İkilinin samimi görüntüsünü İtalyan basınında yayınlandı.
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29.04.2021 - 09:38
Sandokan dizisinin hazırlıkları ve çekimleri için İtalya’ya giden Can Yaman, gönlünü katırdığı İtalyan spiker Diletta Leotta’ya evlenme teklifinin ardından yeniden gündemde.
Dilette Leotta, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın başkan yardımcısı Ryan Friedkin’le dudak dudağa görüntülendi.
Leotta ve Ryan Friedkin'in İtalyan basınında yayınlanan samimi görüntüleri sosyal medyada da hızla yayıldı.
Ortaya çıkan görüntüler magazin gündemine damga vururken Yaman henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
Leotta ve Yaman'ın Instagram hesaplarındaki birlikte olan karelerini de silmemeleri dikkatlerden kaçmadı.
İşte Diletta Leotta'nın 7.7 milyonluk Instagram hesabından öne çıkan bazı kareler...
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