Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta ile milyarder Ryan Friedkin görüntülendi

Can Yaman’ın bir süredir beraber olduğu hatta evlenme teklifi ettiği İtalyan spiker Diletta Leotta ile iş insanı milyarder Ryan Friedkin’in dudak dudağa yakalandı. İkilinin samimi görüntüsünü İtalyan basınında yayınlandı.

29.04.2021 - 09:38

Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta ile milyarder Ryan Friedkin görüntülendi - 1
Sandokan dizisinin hazırlıkları ve çekimleri için İtalya’ya giden Can Yaman, gönlünü katırdığı İtalyan spiker Diletta Leotta’ya evlenme teklifinin ardından yeniden gündemde.


Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta ile milyarder Ryan Friedkin görüntülendi - 2
Dilette Leotta, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın başkan yardımcısı Ryan Friedkin’le dudak dudağa görüntülendi.


Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta ile milyarder Ryan Friedkin görüntülendi - 3
Leotta ve Ryan Friedkin'in İtalyan basınında yayınlanan samimi görüntüleri sosyal medyada da hızla yayıldı.


Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta ile milyarder Ryan Friedkin görüntülendi - 4
Ortaya çıkan görüntüler magazin gündemine damga vururken Yaman henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.


Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta ile milyarder Ryan Friedkin görüntülendi - 5
Leotta ve Yaman'ın Instagram hesaplarındaki birlikte olan karelerini de silmemeleri dikkatlerden kaçmadı.
Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta ile milyarder Ryan Friedkin görüntülendi - 6
İşte Diletta Leotta'nın 7.7 milyonluk Instagram hesabından öne çıkan bazı kareler...
Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta ile milyarder Ryan Friedkin görüntülendi - 7
Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta ile milyarder Ryan Friedkin görüntülendi - 8
Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta ile milyarder Ryan Friedkin görüntülendi - 9
Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta ile milyarder Ryan Friedkin görüntülendi - 10
Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta ile milyarder Ryan Friedkin görüntülendi - 11
Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta ile milyarder Ryan Friedkin görüntülendi - 12
Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta ile milyarder Ryan Friedkin görüntülendi - 13
Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta ile milyarder Ryan Friedkin görüntülendi - 14

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