Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta ile milyarder Ryan Friedkin görüntülendi

Sandokan dizisinin hazırlıkları ve çekimleri için İtalya’ya giden Can Yaman , gönlünü katırdığı İtalyan spiker Diletta Leotta ’ya evlenme teklifinin ardından yeniden gündemde.

Leotta ve Ryan Friedkin'in İtalyan basınında yayınlanan samimi görüntüleri sosyal medyada da hızla yayıldı.

Ortaya çıkan görüntüler magazin gündemine damga vururken Yaman henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.





