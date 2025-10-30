Çanakkale kıyılarında bulundu: 50 kilo ağırlığında
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde amatör balıkçılar Sabri Akkaya ve Uğur Altınsoy, kıyıya vuran 1 metre boyunda, 50 kilo ağırlığında ölü caretta caretta buldu.
Tekirdağ Malkara'dan Geliboyu'ya bağlı Bolayır köyü sahiline balık tutmaya giden Sabri Akkaya ve Uğur Altınsoy, kıyıda hareketsiz haldeki deniz kaplumbağasını gördü. Caretta caretta türü olduğu anlaşılan kaplumbağayı sudan çıkaran Akkaya ve Altınsoy, nefes almadığını fark edince suni teneffüs yaparak 30 dakika boyunca hayata döndürmeye çalıştı.