Çanakkale'de 11'inci yüzyıla ait mezar grubu bulundu

ŞAPEL KALINTILARI VAR

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, şunları söyledi:

"2025 çalışmalarının devam ettiği noktalardan biri de kentin ticaret merkezi olarak adlandırdığımız agora. Parion Agora'sı, antik kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla önemli bir nokta. Çünkü antik çağda Helenistik dönemde bölgede bir Ilion Birliği var. Bu birlik içerisinde çok sayıda Troas bölgesi ve iki de Mysia bölgesi kenti mevcut. Bu Ilion Birliği'nin önemli bir ayağını da tanrıça Athena onuruna yapılan oyunlar oluşturmakta. Buradaki çalışmalarımız yabancı heyet üyelerimizden Prof. Dr. Askold Ivantchık ve ekibi tarafından gerçekleştiriliyor. Kendileri şu an agoranın portiko duvarı olarak düşündüğümüz alanda çalışıyorlar. Burada 11'inci yüzyıla ait bir mezar grubuyla karşılaşıldı. Çünkü yapmış olduğumuz arkeojeofizik taramalarında, şu andaki çalışmalarımızın yaklaşık 10 metre kuzeyinde bir şapel kalıntısının varlığı görülmekte. Bu gömülerin de muhtemelen bu şapelle alakalı olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalar ilerledikçe portiko duvarının, agoranın dış duvarı olup olmadığı netlik kazanacak.''