Çanakkale'de 11'inci yüzyıla ait mezar grubu bulundu

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyündeki 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip olan antik liman kenti Parion'daki kazı çalışmalarında dikkat çekici bulgulara ulaşıldı.

Çanakkale'de 11'inci yüzyıla ait mezar grubu bulundu - 1

Liman şehri Parion'daki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izin ve maddi destekleri ile sürdürülüyor.

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Çanakkale'de 11'inci yüzyıla ait mezar grubu bulundu - 2

Biga Belediyesi'nin de işçi desteği verdiği kazılar, nisan ayından beri devam ediyor.

Çanakkale'de 11'inci yüzyıla ait mezar grubu bulundu - 3

Çalışmalar, Prof. Dr. Vedat Keleş'in kazı başkanlığındaki 18'i yabancı, toplam 36 kişilik bir ekiple yürütülüyor. Bu yıl, kentin ticaret merkezi agorada yapılan çalışmalar sırasında 11'inci yüzyıla ait bir mezar grubuyla karşılaşıldı.

Çanakkale'de 11'inci yüzyıla ait mezar grubu bulundu - 4

ŞAPEL KALINTILARI VAR

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, şunları söyledi:

"2025 çalışmalarının devam ettiği noktalardan biri de kentin ticaret merkezi olarak adlandırdığımız agora. Parion Agora'sı, antik kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla önemli bir nokta. Çünkü antik çağda Helenistik dönemde bölgede bir Ilion Birliği var. Bu birlik içerisinde çok sayıda Troas bölgesi ve iki de Mysia bölgesi kenti mevcut. Bu Ilion Birliği'nin önemli bir ayağını da tanrıça Athena onuruna yapılan oyunlar oluşturmakta. Buradaki çalışmalarımız yabancı heyet üyelerimizden Prof. Dr. Askold Ivantchık ve ekibi tarafından gerçekleştiriliyor. Kendileri şu an agoranın portiko duvarı olarak düşündüğümüz alanda çalışıyorlar. Burada 11'inci yüzyıla ait bir mezar grubuyla karşılaşıldı. Çünkü yapmış olduğumuz arkeojeofizik taramalarında, şu andaki çalışmalarımızın yaklaşık 10 metre kuzeyinde bir şapel kalıntısının varlığı görülmekte. Bu gömülerin de muhtemelen bu şapelle alakalı olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalar ilerledikçe portiko duvarının, agoranın dış duvarı olup olmadığı netlik kazanacak.''

Çanakkale'de 11'inci yüzyıla ait mezar grubu bulundu - 5

KAZILARA YABANCI ÖĞRENCİLER DE KATILIYOR

Çalışmalarda yaklaşık 17 kişilik bir yabancı öğrenci ekibinin yer aldığına dikkati çeken Prof. Dr. Keleş "Bu öğrenciler, yurt dışından gelip burada mesleklerini icra ediyorlar. Hem deneyim kazanmış oluyorlar hem de uluslararası anlamda iş birliğinin güzel bir örneğini ortaya koyuyorlar" diye konuştu. 

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