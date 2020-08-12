Canan Ergüder: Feris'in güzel her şeye zaafı var (Menajerimi Ara)

Star TV ekranlarında seyirciyle buluşacak Menajerimi Ara’da; Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu ile başrolleri paylaşacak olan Canan Ergüder yeni dizisi ve canlandıracağı karakter hakkında merak edilenleri anlattı.

"GÜZEL HER ŞEYE ZAAFI VAR"

Yıllardır çok konuşulan, başarılı projelerin içinde yer aldınız. Şimdi ise dünyada rekorlar kıran ve ilk kez bizim ülkemizde uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde menajer rolündesiniz. Orijinalini izlememiş olanlara diziyi ve karakterinizi anlatabilir misiniz?

Dizimiz oyuncuları temsil eden 4 kişilik bir menajerlik kadrosu olan Ego Ajans menajerlerinin ve asistanlarının iş ve özel hayatlarını ele alıyor. Karakterim Feris de bu 4 menajerden biri. Hırslı, tutkulu, tuttuğunu koparan bazen de hırsına yenilebilen, yumuşak tarafını göstermekte zorluk çekebilen ama kesinlikle yumuşak bir tarafı olan, ilişkilerinde ayakları pek de yere basmayan, güzel her şeye zaafı olan, bağlanmakta zorluk çeken bir insan Feris.

Menajerimi Ara 1. bölüm 1. fragmanı (Tıkla izle)