Canan Ergüder: Feris'in güzel her şeye zaafı var (Menajerimi Ara)

ntv.com.tr 12.08.2020 - 06:39
Star TV ekranlarında seyirciyle buluşacak Menajerimi Ara’da; Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu ile başrolleri paylaşacak olan Canan Ergüder yeni dizisi ve canlandıracağı karakter hakkında merak edilenleri anlattı.
"GÜZEL HER ŞEYE ZAAFI VAR"
Yıllardır çok konuşulan, başarılı projelerin içinde yer aldınız. Şimdi ise dünyada rekorlar kıran ve ilk kez bizim ülkemizde uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde menajer rolündesiniz. Orijinalini izlememiş olanlara diziyi ve karakterinizi anlatabilir misiniz?
Dizimiz oyuncuları temsil eden 4 kişilik bir menajerlik kadrosu olan Ego Ajans menajerlerinin ve asistanlarının iş ve özel hayatlarını ele alıyor. Karakterim Feris de bu 4 menajerden biri. Hırslı, tutkulu, tuttuğunu koparan bazen de hırsına yenilebilen, yumuşak tarafını göstermekte zorluk çekebilen ama kesinlikle yumuşak bir tarafı olan, ilişkilerinde ayakları pek de yere basmayan, güzel her şeye zaafı olan, bağlanmakta zorluk çeken bir insan Feris.
Menajerimi Ara 1. bölüm 1. fragmanı (Tıkla izle)
"KENDİNLE DALGA GEÇMEK ÖZGÜRLEŞTİRİCİ"
Ünlüler dünyasını ve bu dünyanın içindeki düzeni, menajer&oyuncu ilişkilerini tüm açıklığıyla anlatan bir projede bir menajeri canlandırmak size nasıl hissettiriyor? Rol gereği de olsa oyuncuları yöneten tarafta olmak keyifli mi? Ya da gerçekten zormuş dediğiniz oldu mu?
Benim için son derece keyifli. İçinde daha önceden bulunduğum fakat bakış açımı değiştirdiğim durumları yansıtmak son derece eğlenceli. İnsanın kendisiyle dalga geçmesi özgürleştirici bir tutum.
Menajerimi Ara 1. bölüm ön izleme (Tıkla izle)
"KOMİK GÖNDERMELER VAR"
Bu dünyanın içine girmek isteyenler bu dünyadan neler bulacak dizide?
Merak ettikleri hayatlar içerisinde nelerin olabileceğini görmeleri adına son derece komik göndermeleri olan bir iş.
"KALP KIRIKLIKLARI DAHA ÇOK"
Bu sektöre girmek isteyen, bunu meslek edinmek isteyen kişilere ne gibi tavsiyeleriniz olur?
Bu işi gerçekten isteyip istemediğinizden emin olun. Yeteneğinizden emin olun. Başka bir iş sizi tatmin eder konumdaysanız, o işi seçin derim. Çünkü kalp kırıklıkları, tatmin eden anlarından çok daha fazla olan bir meslek. Ama ben bu işsiz yapamam başka hiçbir şeye bu kadar tutkum yok diye sayıklıyorsanız, peşini bırakmayın.
"ZOR ANLAR YAŞATAN BİR OYUNCU DEĞİLİM"
Bu projeye dahil olup senaryoları okuduktan ve canlandırmaya başladıktan sonra kendi menajerinizle empati kurmaya başladınız mı? Oyuncuları idare etmek zor mu sizce?
Tabii ki menajerimle empati kurdum ama ona çok zor anlar yaşatan bir oyuncu olduğumu söyleyemem. Ama başka oyuncuları bilemem. Elbette idaresi zor olanları vardır.
Bu sektöre yeniden girseniz oyuncu tarafında mı menajer tarafında mı olmayı tercih ederdiniz?
Her zaman oyuncu tarafında olmayı seçerim.
"DUYGU SKALASINI YAŞATACAK"
Orijinali çok keyifli ve etkileyici bir diziydi zaten de dünyada rekorlar kırdı. Menajerimi Ara’nın tanıtımlardan gördüğümüz kadarıyla hikayeye göre tam oturan, harika bir ekip kurulmuş. Bu dizide izleyiciyi neler bekliyor? Alışılagelen dizilerden farklı nedir?
Kesinlikle eğlenceli ve duygu skalasını bütünüyle yaşatacak bir dizi geliyor. Çoğunlukla güldüren, bazen kızdıran, az biraz ağlatan ama öncelikle eğlendiren bir iş olacak dizimiz. Alıştığımız komedilerden olmayacak, esprisine belki kıs kıs güldürtecek ya da sahne bittikten 2 saniye sonra anlayacağınız türden olacak. Dram da devamlı ağlatarak, ağdalı oyunculuk ve müziklerle anlatılmayacak. Temposu yüksek bir iş olacak.
"GİYİMİME DAHA FAZLA KARIŞIRDI
Menajer Feris oyuncu Canan Ergüder’i yönetse ne gibi tavsiyeleri/yönlendirmeleri olurdu? Canan Ergüder kendini Feris’e teslim eder miydi?
Feris, Canan'ın giyimine daha fazla karışır; sektörel gecelere daha fazla katılmasını sağlardı. Bu bağlamda dinleyebilirdim ama bazen verdiği tavsiyelere uymayabilirdim.
Menajer Feris oyuncu Canan Ergüder’i yönetse ne gibi tavsiyeleri/yönlendirmeleri olurdu? Canan Ergüder kendini Feris’e teslim eder miydi?
Feris Canan'ın giyimine daha fazla karışır; sektörel gecelere daha fazla katılmasını sağlardı. Bu bağlamda dinleyebilirdim ama bazen verdiği tavsiyelere uymayabilirdim.