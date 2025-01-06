Canan Karatay ''Doğal antibiyotik'' deyip ısrarla önerdi: Grip ve soğuk algınlığını tek başına yok ediyor

2009 yılında yapılan bir çalışmada, sirke tüketimi ile vücut ağırlığı ve bel çevresindeki azalma arasında anlamlı bir ilişki keşfedildi. Sirkenin, iştahı baskılayarak ve tokluk hissi sağlayarak toplam kalori alımını sınırladığı belirtildi. Diğer bir çalışmada ise sirkenin, yağ oksidasyonunu artırarak metabolizmayı hızlandırdığı belirlendi.