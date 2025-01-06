Canan Karatay ''Doğal antibiyotik'' deyip ısrarla önerdi: Grip ve soğuk algınlığını tek başına yok ediyor

Salatalarda, yemeklerde ve turşularda yaygın olarak kullanılan sirke, vitaminler ve mineraller yönünden zengin bir besin kaynağıdır. Genel sağlık üzerindeki faydaları çeşitli bilimsel araştırmalarla kanıtlanan sirke, kan basıncını düşürmenin yanı sıra bakteriyel enfeksiyonları önlemede de etkilidir. Prof. Dr. Canan Karatay, daha güçlü bir bağışıklık sistemi için düzenli sirke tüketilmesini öneriyor.

Canan Karatay ''Doğal antibiyotik'' deyip ısrarla önerdi: Grip ve soğuk algınlığını tek başına yok ediyor - 1

Havaların soğumasıyla birlikte grip, soğuk algınlığı ve bronşit vakalarında da ciddi bir artış yaşanmaya başladı. Beslenme alanındaki açıklamalarıyla adından söz ettiren Canan Karatay, sirkenin bağışıklık güçlendirici etkisine değindi. ''Sirke doğal antibiyotiktir'' diyen uzman isim, “Vücudunuzu hastalıklardan korumak için sabah akşam sirke için” tavsiyesinde bulundu.

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Canan Karatay ''Doğal antibiyotik'' deyip ısrarla önerdi: Grip ve soğuk algınlığını tek başına yok ediyor - 2

Özellikle elma sirkesinin, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilecek antioksidanlar içerdiği düşünülüyor.

Canan Karatay ''Doğal antibiyotik'' deyip ısrarla önerdi: Grip ve soğuk algınlığını tek başına yok ediyor - 3

Çeşitli araştırmalar, sirkenin bakteriyel enfeksiyonları engelleme ve vücutta oluşan iltihapları azaltma kapasitesine sahip olduğunu ortaya koydu. 2017 yılında yapılan bir çalışmada, sirkenin bazı bakteriler üzerinde öldürücü etkileri olduğu kanıtlandı.

Canan Karatay ''Doğal antibiyotik'' deyip ısrarla önerdi: Grip ve soğuk algınlığını tek başına yok ediyor - 4

Birçok bilimsel araştırma, sirkenin kan şekerini düzenlemedeki potansiyelini destekliyor. 2004 yılında yapılan bir çalışmada, elma sirkesinin yemeklerden sonra kan şekerinin artışını engelleyebileceği bulundu. Araştırmaya göre, sirke, karbonhidratların sindirimini yavaşlatarak yemek sonrası kan şekeri artışını azaltır.

Canan Karatay ''Doğal antibiyotik'' deyip ısrarla önerdi: Grip ve soğuk algınlığını tek başına yok ediyor - 5

2009 yılında yapılan bir çalışmada, sirke tüketimi ile vücut ağırlığı ve bel çevresindeki azalma arasında anlamlı bir ilişki keşfedildi. Sirkenin, iştahı baskılayarak ve tokluk hissi sağlayarak toplam kalori alımını sınırladığı belirtildi. Diğer bir çalışmada ise sirkenin, yağ oksidasyonunu artırarak metabolizmayı hızlandırdığı belirlendi.

Canan Karatay ''Doğal antibiyotik'' deyip ısrarla önerdi: Grip ve soğuk algınlığını tek başına yok ediyor - 6

2012 tarihli bir çalışmada, sirkenin kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürürken, iyi kolesterol (HDL) seviyelerini artırabileceği ortaya çıktı. Ayrıca, sirkenin kan basıncını düşürme potansiyeline sahip olduğu ve böylece kardiyovasküler hastalık riskini azaltabileceği belirtildi.

Canan Karatay ''Doğal antibiyotik'' deyip ısrarla önerdi: Grip ve soğuk algınlığını tek başına yok ediyor - 7

Uzmanlar, sirkenin akne tedavisinde etkili olabileceğini ve ciltteki pH dengesini koruyabileceğini de ifade ediyor. Sirkenin içeriğindeki asetik asit, cilt yüzeyindeki aşırı yağı dengeleyerek akne oluşumunu engelleyebilir.

Canan Karatay ''Doğal antibiyotik'' deyip ısrarla önerdi: Grip ve soğuk algınlığını tek başına yok ediyor - 8

2016 yılında yapılan bir çalışmada, sirkenin nörolojik hastalıkların riskini azaltabileceği ve beyin hücrelerini koruyabileceği gözlemlendi. Asetik asit ve diğer bileşiklerin, beyin fonksiyonlarını destekleyici etkileri olduğu düşünülüyor.

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