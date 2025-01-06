Canan Karatay ''Doğal antibiyotik'' deyip ısrarla önerdi: Grip ve soğuk algınlığını tek başına yok ediyor
Salatalarda, yemeklerde ve turşularda yaygın olarak kullanılan sirke, vitaminler ve mineraller yönünden zengin bir besin kaynağıdır. Genel sağlık üzerindeki faydaları çeşitli bilimsel araştırmalarla kanıtlanan sirke, kan basıncını düşürmenin yanı sıra bakteriyel enfeksiyonları önlemede de etkilidir. Prof. Dr. Canan Karatay, daha güçlü bir bağışıklık sistemi için düzenli sirke tüketilmesini öneriyor.
Havaların soğumasıyla birlikte grip, soğuk algınlığı ve bronşit vakalarında da ciddi bir artış yaşanmaya başladı. Beslenme alanındaki açıklamalarıyla adından söz ettiren Canan Karatay, sirkenin bağışıklık güçlendirici etkisine değindi. ''Sirke doğal antibiyotiktir'' diyen uzman isim, “Vücudunuzu hastalıklardan korumak için sabah akşam sirke için” tavsiyesinde bulundu.