Canan Karatay'dan aşı yorumu: Bu tamamen Bill Gates'e yarıyor

Ezber bozan açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Canan Karatay, bu defa aşı karşıtı yorumlarıyla dikkatleri üzerine topladı. Meslekten men edilme kararı hakkında da konuşan Karatay, ses getiren olay için ''Tamamen itibarsızlaştırma çabası'' dedi.

Canan Karatay'dan aşı yorumu: Bu tamamen Bill Gates'e yarıyor - 1

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Canan Karatay'dan aşı yorumu: Bu tamamen Bill Gates'e yarıyor - 2

"Neler Oluyor Hayatta" programına katılan Prof Dr. Canan Karatay, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. ''İnsanları korkutup ilaç ve test bağımlısı yapıyorlar” diyen Karatay, ''Aşı olanların genetiği değiştirildi'' sözleriyle de odak noktası oldu.

Canan Karatay'dan aşı yorumu: Bu tamamen Bill Gates'e yarıyor - 3

Prof. Dr. Karatay, “Bütün aşılara karşıyım. Hepsi çok tehlikeli. İki yaşında kadar çocuklara yirmiden fazla aşı yapılıyor ve bütün çocuklar hasta. Hani koruyordu? Bu tamamen aşı firmalarına ve Bill Gates'e yarıyor. Aşıların içi zehir dolu. Kısırlık yapıyor“ şeklinde konuştu

Canan Karatay'dan aşı yorumu: Bu tamamen Bill Gates'e yarıyor - 4

PIHTIYI NE ÖNLER?

''Pıhtıyı ne önler?'' sorusunu da cevaplayan Prof. Dr. Karatay, “Bol bol su ve kristal kaya tuzu pıhtıyı önler. Yağlar çok önemli. Balık yağı ve zeytinyağı kullanan kişilerde ölüm de olmuyor. Pıhtı da atmıyor” dedi. 

Canan Karatay'dan aşı yorumu: Bu tamamen Bill Gates'e yarıyor - 5

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TEHLİKELİ Mİ?

Prof. Dr. Karatay, son dönemde oldukça tartışılan süt ve süt ürünlerine de değindi. Karatay, “İnek sütünden yapılmış peynir tehlikelidir. Hakiki ve şirden mayalı peynir olacak. Süt tozundan yapılmış, yapay peynirler zararlı. İnek sütünden yapılmış peyniri tüketmeyin” diye konuştu.

Canan Karatay'dan aşı yorumu: Bu tamamen Bill Gates'e yarıyor - 6

Son dönemlerde artan kabızlık probleminden de bahseden uzman isim, “Kristal tuz yemeyen ve ekmek yiyen insanda kabızlık olur. Kristal kaya tuzu, kabızlığı giderir'' ifadelerini kullandı.

Aralıklı oruç konusunu da es geçmeyen Karatay, ara öğün yapmanın yanlış olduğunu savundu. Karatay, “İki öğün sağlıklı, 3 öğün tehlikelidir” dedi.

Canan Karatay'dan aşı yorumu: Bu tamamen Bill Gates'e yarıyor - 7

''GRANÜL KAHVE İÇMEYİN'' UYARISI

Prof. Dr. Karatay, kahveden vazgeçemeyenlerin içini rahatlatacak açıklamalarda da bulundu. Kahvenin Alzheimer hastalığını önlediğini söyleyen Karatay, zararlı olan tek kahvenin granül kahve olduğunu söyledi.

Canan Karatay'dan aşı yorumu: Bu tamamen Bill Gates'e yarıyor - 8

''SİRKE EN DOĞAL ANTİBİYOTİK''

Anbitiyotik kullanımı hakkında da görüşlerini paylaşan karatay, antibiyotiklerin büyük zehir olduğunu ileri sürdü. Uzman isim, doğal antibiyotik olarak sirke kullanılabileceğini söyledi. Karatay, “Vücudunuzu hastalıklardan korumak için sabah akşam sirke için” dedi.

Canan Karatay'dan aşı yorumu: Bu tamamen Bill Gates'e yarıyor - 9

''İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABASI''

“Meslekten men edilme” kararıyla ilgili canlı yayında konuşan Karatay “Beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar” dedi. Yıllar önce tedavi ettiği bir hastaya tuz vererek ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle hakkında “Meslekten men edilme” talebiyle dava açılan Prof. Dr. Karatay, 4 sene boyunca tedavi ederek hastayı iyileştirdiğini, sonraki 4 sene boyunca kendisini hiç görmediğini ve bu sırada hayatını kaybettiğini anlattı. Karatay, “Hepsi yalan haber, bu kötülemenin sebebi de ilaç satamayan firmalardır” dedi.

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