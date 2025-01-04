Canan Karatay'dan aşı yorumu: Bu tamamen Bill Gates'e yarıyor

"Neler Oluyor Hayatta" programına katılan Prof Dr. Canan Karatay, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. ''İnsanları korkutup ilaç ve test bağımlısı yapıyorlar” diyen Karatay, ''Aşı olanların genetiği değiştirildi'' sözleriyle de odak noktası oldu.
Prof. Dr. Karatay, “Bütün aşılara karşıyım. Hepsi çok tehlikeli. İki yaşında kadar çocuklara yirmiden fazla aşı yapılıyor ve bütün çocuklar hasta. Hani koruyordu? Bu tamamen aşı firmalarına ve Bill Gates'e yarıyor. Aşıların içi zehir dolu. Kısırlık yapıyor“ şeklinde konuştu
''Pıhtıyı ne önler?'' sorusunu da cevaplayan Prof. Dr. Karatay, “Bol bol su ve kristal kaya tuzu pıhtıyı önler. Yağlar çok önemli. Balık yağı ve zeytinyağı kullanan kişilerde ölüm de olmuyor. Pıhtı da atmıyor” dedi.
Prof. Dr. Karatay, son dönemde oldukça tartışılan süt ve süt ürünlerine de değindi. Karatay, “İnek sütünden yapılmış peynir tehlikelidir. Hakiki ve şirden mayalı peynir olacak. Süt tozundan yapılmış, yapay peynirler zararlı. İnek sütünden yapılmış peyniri tüketmeyin” diye konuştu.
Son dönemlerde artan kabızlık probleminden de bahseden uzman isim, “Kristal tuz yemeyen ve ekmek yiyen insanda kabızlık olur. Kristal kaya tuzu, kabızlığı giderir'' ifadelerini kullandı.
Aralıklı oruç konusunu da es geçmeyen Karatay, ara öğün yapmanın yanlış olduğunu savundu. Karatay, “İki öğün sağlıklı, 3 öğün tehlikelidir” dedi.
Prof. Dr. Karatay, kahveden vazgeçemeyenlerin içini rahatlatacak açıklamalarda da bulundu. Kahvenin Alzheimer hastalığını önlediğini söyleyen Karatay, zararlı olan tek kahvenin granül kahve olduğunu söyledi.
Anbitiyotik kullanımı hakkında da görüşlerini paylaşan karatay, antibiyotiklerin büyük zehir olduğunu ileri sürdü. Uzman isim, doğal antibiyotik olarak sirke kullanılabileceğini söyledi. Karatay, “Vücudunuzu hastalıklardan korumak için sabah akşam sirke için” dedi.
“Meslekten men edilme” kararıyla ilgili canlı yayında konuşan Karatay “Beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar” dedi. Yıllar önce tedavi ettiği bir hastaya tuz vererek ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle hakkında “Meslekten men edilme” talebiyle dava açılan Prof. Dr. Karatay, 4 sene boyunca tedavi ederek hastayı iyileştirdiğini, sonraki 4 sene boyunca kendisini hiç görmediğini ve bu sırada hayatını kaybettiğini anlattı. Karatay, “Hepsi yalan haber, bu kötülemenin sebebi de ilaç satamayan firmalardır” dedi.