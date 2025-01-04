Canan Karatay'dan aşı yorumu: Bu tamamen Bill Gates'e yarıyor

''İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABASI''

“Meslekten men edilme” kararıyla ilgili canlı yayında konuşan Karatay “Beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar” dedi. Yıllar önce tedavi ettiği bir hastaya tuz vererek ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle hakkında “Meslekten men edilme” talebiyle dava açılan Prof. Dr. Karatay, 4 sene boyunca tedavi ederek hastayı iyileştirdiğini, sonraki 4 sene boyunca kendisini hiç görmediğini ve bu sırada hayatını kaybettiğini anlattı. Karatay, “Hepsi yalan haber, bu kötülemenin sebebi de ilaç satamayan firmalardır” dedi.